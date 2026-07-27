La Fira de Sant Ermengol distingeix Pomes Biolord com a Amiga del Formatge a la Seu d’Urgell

La Fira de Sant Ermengol ha decidit concedir el títol d'Amiga del Formatge a la cooperativa Pomes Biolord en la pròxima edició, fet que reforça el vincle del certamen amb l'artesania, la sostenibilitat i l'activitat agrària en entorns muntanyencs. Gemma Tó, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell, ha comunicat que aquest guardó recaurà sobre aquesta agrupació de productors de pomes ecològiques de muntanya de la Vall de Lord i el Solsonès. La formatgeria seleccionada com a convidada serà Mas Alba, establerta a Terradelles, dins el Pla de l’Estany. Aquests dos reconeixements apunten a reforçar la voluntat de la Fira de donar visibilitat a iniciatives que comparteixen valors com l’artesania, l’excel·lència, l’arrelament territorial i la defensa del món rural. Tant la distinció per a Pomes Biolord com la invitació a Mas Alba s’atorgaran durant el certamen, previst per al mes d’octubre a la Seu.
Reconeixement “Amic del Formatge” i aportació de Pomes Biolord
Cada any, el guardó Amic del Formatge s’assigna a persones, col·lectius o projectes amb contribucions notables a la divulgació de la cultura formatgera i al creixement de la Fira de Sant Ermengol. Enguany, l’homenatge recau sobre una iniciativa que representa la força de la cooperació entre productes agroalimentaris locals. Pomes Biolord hi participa des de fa temps a les aules de tast de la Fira, aportant pomes ecològiques de muntanya que s’ofereixen en conjunt amb formatges artesans del Pirineu, enriquint així l’experiència gastronòmica del públic assistent.
Defensa del territori, sostenibilitat i economia muntanyenca
La regidora Gemma Tó ha puntualitzat: “hem volgut obrir la mirada perquè tots sabem que un gran formatge adquireix una dimensió encara més màgica quan s'acompanya bé. El formatge gairebé mai no camina sol; necessita bons companys de viatge que l'eleven”. També ha subratllat que Pomes Biolord simbolitza "la mateixa ànima i la mateixa lluita" que els elaboradors de formatge del Pirineu, destacant el compromís compartit amb el territori, la sostenibilitat i les dinàmiques econòmiques pròpies de les terres altes.
Presència de la dona formatgera i dignificació professional
La Fira de Sant Ermengol se celebrarà els dies 16, 17 i 18 d’octubre a la Seu d’Urgell. L’edició d’aquest any subratlla també la voluntat de posar en relleu el sector formatger a través de la figura de la formatgera, que es presenta com a símbol, reivindicant el protagonisme de les dones en la transmissió d’una activitat vinculada al territori, a la ramaderia i a l’ofici formatger.