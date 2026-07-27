Pinell de Solsonès recondiciona el pas de la rasa de Cal Monjo arrasat pels aiguats d’hivern

L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha recuperat el pas sobre la rasa de Cal Monjo, danyat greument per les pluges intenses de l’hivern anterior. L’aigua torrencial va fer desaparèixer part del traçat, obrint un gran forat que dificultava qualsevol tipus de circulació. El municipi retorna així una connexió bàsica per als desplaçaments interns i permet de nou l’accés de vehicles i serveis imprescindibles.
Descripció dels treballs de restauració
Els operaris han desmantellat la runa amuntegada, han condicionat el substrat del pas, han instal·lat dos tubs d’un diàmetre de 80 centímetres que canalitzen el flux hídric i, per finalitzar, han abocat una nova capa de formigó que aporta estabilitat i resistència. L’obra, valorada en 4.500 euros, s’ha executat gràcies al suport extraordinari de la Diputació de Lleida.
La rehabilitació d’aquest pas esdevé vital per a la circulació segura en una ruta d’interès estratègic. Aquest accés no només afavoreix la mobilitat per als residents, sinó que resulta determinant per a l’arribada de serveis d’emergència en escenaris d’incendi forestal o altres situacions crítiques. Amb aquesta acció, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès
manté la xarxa de vies municipals i reforça la seguretat i la connectivitat davant episodis meteorològics extrems.