Bassella restringeix l'accés a entorns fluvials per minimitzar incendis i saturació durant l'onada de calor

Diversos consistoris de l'Alt Urgell han imposat aquest estiu limitacions d'accés als rius, gorgs i zones de ribera, empesos per l'onada de calor i l'amenaça d'incendis forestals. Els governs municipals de Bassella i Coll de Nargó han optat per regular l'entrada a aquests espais naturals a través de decrets, seguint les pautes marcades pel Pla Alfa dels Agents Rurals. Paral·lelament, Organyà ha incorporat restriccions arran d'una proposta dels Agents Rurals, tot i no disposar ni de decret específic ni d'un nivell de risc oficial que faci necessàries aquestes mesures. Segons els ajuntaments, l'objectiu immediat és evitar accidents i comportaments incívics. Aquest dispositiu s'ha accentuat durant els dies de màxima afluència de banyistes, una situació afavorida per la persistència de la calor i la sequera, fet que intensifica la pressió damunt els espais fluvials de la comarca.
Restriccions a Bassella i gestió del perill d'incendi
L'estat de les restriccions a Bassella ha anat canviant: a partir del 25 de juliol, el municipi ja no estava subjecte a prohibicions totals, però els índexs de risc d'incendi han fluctuat entre nivells 3 i 4. Fins aquest darrer dilluns, el consistori mantenia tancat l'accés a la Ribera Salada mitjançant un decret. L'alcaldessa de Bassella, Cristina Barbens, ha declarat: “vam decidir tancar-ho recolzant-nos amb el nivell del Pla Alfa, que permet prohibir les activitats que suposen un risc d'incendi forestal”. Barbens explica que el municipi es troba al final de la Ribera Salada i, a diferència de Lladurs o Castellar de la Ribera, al Solsonès, no disposa d'una ordenança pròpia per controlar-hi l'accés, raó per la qual s'ha acollit al Pla Alfa per sol·licitar als Agents Rurals el tancament dels accessos. També ha exposat que aquesta mesura es pren com a prevenció, ja que, quan els municipis del Solsonès tanquen les seves zones amb una ordenança, l'afluència a les àrees recreatives de l'entorn de Bassella augmenta i, amb ella, el perill de saturació i d'incendi. Aquesta situació genera inquietud entre la població local, que percep el creixement de visitants com un factor de risc per a la seguretat i la preservació dels espais naturals.
Context de calor intensa i manca d'opcions gratuïtes
Després de l'aixecament del decret municipal dilluns, encara restaven bloquejats alguns accessos a la Ribera Salada a l'àrea d'Ogern
, amb cintes col·locades pels Agents Rurals
. Barbens
va admetre que, mentre no es reactivin les restriccions, “s'hi pot accedir amb respecte i seny”. La presa de decisions per part dels alcaldes es produeix en un escenari de temperatures excepcionals al Prepirineu i absència de pluges, condicions que mantenen viu el risc d'incendi i agreugen el problema per l'abandonament de deixalles i burilles. Aquestes limitacions xoquen amb la falta d'alternatives gratuïtes per refrescar-se a la zona: amb els rius i gorgs tancats, els banyistes només tenen com a possibilitat les piscines municipals o de clubs privats, que requereixen pagar entrada. Aquesta situació propicia un debat sobre com conciliar la protecció de l'entorn natural amb el dret d'ús de la població, especialment en èpoques de calor extrema.