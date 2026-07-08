L'Institut Francesc Ribalta de Solsona clou el curs escolar 2025-26

De l’ample ventall d’estudis que ofereix l’Institut Francesc Ribalta, els de Formació Professional tanca el curs amb la graduació de l’alumnat i fent una valoració positiva del cicle de xerrades Mosaic. En el qual, a més a més de l'activitat habitual a les aules, s'han dut a terme iniciatives que han acostat l'institut a l'entorn.
El cicle Mosaic es consolida com un espai obert a tothom. Un dels punts destacats d'aquest any ha estat el cicle d’aquestes xerrades. Aquest projecte, pensat per obrir les portes de l'Institut a tota la ciutadania, ha portat professionals de diferents àmbits que han compartit els seus coneixements i experiències amb els assistents. Mosaic tindrà noves propostes de cara al curs vinent, de manera que convidem a tothom a estar pendent de les novetats a partir de setembre.
Pel que fa al Comiat a l'alumnat de FP en un acte al Casal Cívic. Cal dir que és el moment més emotiu d'aquest final de curs i va arribar el passat 29 de maig, amb la celebració de la graduació de l’alumnat que acabava la seva etapa de Formació Professional a l’Institut. L'acte es va fer al Casal Cívic i va aplegar estudiants, familiars, professorat i amics en una jornada molt especial. Durant l'acte es van lliurar les orles i es va reconèixer la feina feta pels estudiants al llarg de tot el cicle. Ara, una part d'aquest alumnat començarà a treballar i una altra continuarà estudiant, tancant així una etapa formativa molt profitosa.
Tanmateix, varem gaudir de dues graduacions més, tals com la de4t d’ESO ( Educació Secundària Obligatòria) i la de 2n de Batxillerat. Pel que fa a la de 2n de Batxillerat, va tenir lloc el proppassat divendres 22 de maig de 2026. L’alumnat de la promoció 2024-2026 va celebrar, davant d’un públic que omplia completament el Teatre de Solsona, el final dels dos anys de molts esforços i també de moltes experiències compartides ben positives. L’acte va incloure una part en què tant l’alumnat com el professorat van fer diversos parlaments. També s’hi van projectar vídeos, tals com un resum de cursos anteriors, les intencions de l’alumnat respecte als estudis posteriors, les signatures i un vídeo de dedicatòries del professorat que ha acompanyat l’alumnat al llarg d’aquesta etapa. Per amenitzar la vetllada, s’hi van intercalar tres actuacions preparades pels mateixos homenatjats. Finalment, els tutors van lliurar les orles i l’acte es va cloure amb unes paraules del director de l’institut.
La graduació de final de l’Etapa de Secundària, 4t d’ESO va tenir lloc el passat divendres 19 de juny, a les 20:00 de la tarda, es van obrir les portes del Teatre Comarcal de Solsona per celebrar la graduació de la promoció 2022-2026. L’alumnat va celebrar, amb la presència de les famílies i el professorat, el final d’una etapa molt especial: l’educació secundària.
Les expectatives van ser força superades per la realitat, ja que no hi cabia ni una ànima, al recintre. Els assistents van poder gaudir d’un conjunt d’actuacions i activitats força emotives: discursos conmovedors, una actuació de piano repassant els gustos de l’alumnat, una actuació de ball orquestrada pel professor Xavier Burés amb nois dels diferents grups de 4t, a més d’una divertida entrega de premis per part de l’equip de tutors i cotutors del nivell, entre d’altres. En definitiva, va ser una nit que va acabar amb un ball final que va involucrar tothom i amb un pica-pica a les portes del teatre a càrrec del professorat i membres de l’equip directiu del centre.
A tall de resultats, volem esmentar l’apartat de Treballs de recerca. Enguany hem tingut 3 Premis de Recerca Jove 2026 del total de 79 presentats a tot Catalunya: Laia Camps Pujol, (en francès) Un regard sur l'intolérance au lactose: un voyage pour la science et la vie des intolérants. Maria Clotet Solsona, Leucèmia Infantil: Una Mirada Profunda al seu Diagnòstic i Tractament. I Jana Puigpinós Pracht, El paper de les dones a les zones rurals, canvi? Són treballs elaborats durant el curs acadèmic 2024-2025 i que han estat dotats de 850,00 euros cadascun per a les autores dels treballs.
L’ Institut vol donar l’enhorabona a tot l’alumnat de 2n de Batxillerat que ha cursat les Proves d’Accés a la Universitat. Ens omple d’orgull i satisfacció veure com ha aconseguit l'accés lliure a la destinació desitjada, però amb el futur condicionat a la fase d'elecció. Desitgem que aquesta ajudi a fer realitat els seus respectius propòsits.
I, finalment va tenir lloc l’acte de cloenda del curs 2025-26, la jornada lúdico esportiva celebrada al recinte de les piscines de Sant Just d’Olius. Uns 300 alumnes van poder gaudir d’un matí esportiu i refrescant, ja que s’alternaven lliguetes de pàdel, bàsquet, futbol sala, voleibol amb capbussades a la piscina i estones de relax sota les ombres dels pins. Professorat i alumnat vam gaudir d’un final de curs exitós i excel·lent.
Bon estiu a tothom.