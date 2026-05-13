13 de maig de 2026

Nou alumnes de l'Institut de Solsona s'han classificat entre el 4 per cent millor a la prova Cangur 2026

L’alumnat de l’Institut Francesc Ribalta que hi va participar va obtenir uns resultats extraordinaris en la classificació final.

Publicat el 13 de maig de 2026 a les 10:39
Actualitzat el 13 de maig de 2026 a les 10:46

La setmana passada es van fer públics els resultats de la trenta-unena edició de la prova Cangur, celebrada el dia 19 de març a Catalunya. També es va organitzar en més de vuitanta països d’Europa, Àsia i Amèrica. Això manté ben viu el sentiment de comunitat que, tal com recullen els estatuts del Cangur, participa en una activitat científica multitudinària. En l’edició d’enguany ha continuat l’augment de la participació a Catalunya, arribant gairebé a un màxim històric d’uns cent deu mil inscrits entre primària, secundària, batxillerat i cicles, provinents de 1.149 centres educatius.

L’alumnat de l’Institut Francesc Ribalta que hi va participar va obtenir uns resultats extraordinaris en la classificació final. Es van situar dins del 4% de les puntuacions privilegiades catalanes: Pep Blanco Vendrell, Gerard López Babià, Jan Angrill Baraldès, Lluc Brotons Chimenis, Neus Arrufat Obon, Xavier Montraveta Llorens, Josep Viladrich Malé, Oriol Cases Besora i Quirze Pellicer Barrera.

Cal remarcar, molt especialment, la classificació final dels qui han quedat dins del 1%, alumnat que rebrà un premi de l’organització de la Cangur:

Pep Blanco (37è de 4.744 participants de 1r de batxillerat),

Neus Arrufat (48a de 21.818 participants de 2n d’ESO),

Oriol Cases (131è de 23.818 participants de 1r d’ESO),

Quirze Pellicer (230è de 23.818 participants de 1r d’ESO).

La classificació final interna al nostre centre va ser:

Nivell 2n de batxillerat

1r Ricard de la Osa Vila

2n Ares Pallarès Grau

3r Lleïr Sala Boix Nivell

 

1r de batxillerat

1r Pep Blanco Vendrell

2n Asier Riera Plana

3a Alei Garrido Colilles

 

Nivell 4t d’ESO

1r Gerard López Babià

2n Jan Angrill Baraldès

3r Lluc Brotons Chimenis Nivell

3r d’ESO

1a Albert Vendrell Garcia

2a Iris Pérez Huertas

3a Eva Torrentallé Serra Nivell

2n d’ESO

1a Neus Arrufat Obon

2n Xavier Montraveta Llorens

3r Josep Viladrich Malé

Nivell 1r d’ESO

1r Oriol Cases Besora

2n Quirze Pellicer Barrera

3a Blanca Fenoy Ros

Tot aquest alumnat va ser premiat durant l’acte del certamen literari del passat dijous 23 d’abril, organitzat per l’institut a la Sala Polivalent de Solsona. Des de l’Institut Francesc Ribalta donem l’enhorabona a les 97 noies i nois del nostre centre que van participar a la Cangur 2026. És una constatació de l’èxit de veure com una bona part del jovent es realitza personalment en activitats que els engresquen i que, alhora, a través de l’esforç, els formen per al seu futur.

