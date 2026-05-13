Nou alumnes de l'Institut de Solsona s'han classificat entre el 4 per cent millor a la prova Cangur 2026

La setmana passada es van fer públics els resultats de la trenta-unena edició de la prova Cangur, celebrada el dia 19 de març a Catalunya. També es va organitzar en més de vuitanta països d’Europa, Àsia i Amèrica. Això manté ben viu el sentiment de comunitat que, tal com recullen els estatuts del Cangur, participa en una activitat científica multitudinària. En l’edició d’enguany ha continuat l’augment de la participació a Catalunya, arribant gairebé a un màxim històric d’uns cent deu mil inscrits entre primària, secundària, batxillerat i cicles, provinents de 1.149 centres educatius.
L’alumnat de l’Institut Francesc Ribalta que hi va participar va obtenir uns resultats extraordinaris en la classificació final. Es van situar dins del 4% de les puntuacions privilegiades catalanes: Pep Blanco Vendrell, Gerard López Babià, Jan Angrill Baraldès, Lluc Brotons Chimenis, Neus Arrufat Obon, Xavier Montraveta Llorens, Josep Viladrich Malé, Oriol Cases Besora i Quirze Pellicer Barrera.
Cal remarcar, molt especialment, la classificació final dels qui han quedat dins del 1%, alumnat que rebrà un premi de l’organització de la Cangur:
Pep Blanco (37è de 4.744 participants de 1r de batxillerat),
Neus Arrufat (48a de 21.818 participants de 2n d’ESO),
Oriol Cases (131è de 23.818 participants de 1r d’ESO),
Quirze Pellicer (230è de 23.818 participants de 1r d’ESO).
La classificació final interna al nostre centre va ser:
Nivell 2n de batxillerat
1r Ricard de la Osa Vila
2n Ares Pallarès Grau
3r Lleïr Sala Boix Nivell
1r de batxillerat
1r Pep Blanco Vendrell
2n Asier Riera Plana
3a Alei Garrido Colilles
Nivell 4t d’ESO
1r Gerard López Babià
2n Jan Angrill Baraldès
3r Lluc Brotons Chimenis Nivell
3r d’ESO
1a Albert Vendrell Garcia
2a Iris Pérez Huertas
3a Eva Torrentallé Serra Nivell
2n d’ESO
1a Neus Arrufat Obon
2n Xavier Montraveta Llorens
3r Josep Viladrich Malé
Nivell 1r d’ESO
1r Oriol Cases Besora
2n Quirze Pellicer Barrera
3a Blanca Fenoy Ros
Tot aquest alumnat va ser premiat durant l’acte del certamen literari del passat dijous 23 d’abril, organitzat per l’institut a la Sala Polivalent de Solsona. Des de l’Institut Francesc Ribalta donem l’enhorabona a les 97 noies i nois del nostre centre que van participar a la Cangur 2026. És una constatació de l’èxit de veure com una bona part del jovent es realitza personalment en activitats que els engresquen i que, alhora, a través de l’esforç, els formen per al seu futur.