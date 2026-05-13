13 de maig de 2026

L'Institut de Solsona acull un nou cicle de xerrades Mosaic centrat en la música i la natura

L’Institut Francesc Ribalta acollirà dues noves xerrades del cicle Mosaic, amb l’objectiu de promoure el benestar i la connexió amb l’entorn a través de dues propostes molt especials.

D’una banda, la musicoterapeuta Gemma Baños oferirà la xerrada titulada “La musicoteràpia que cuida la vida”, en què compartirà com la música pot esdevenir una eina terapèutica per millorar la salut emocional i física. D’altra banda, el col·lectiu Eixarcolant presentarà “Plantes oblidades, del marge a la cuina”, una proposta que convida a redescobrir el patrimoni vegetal del nostre entorn. La xerrada posarà en valor les plantes silvestres com a recurs alimentari, cultural i sostenible.

Aquest cicle de xerrades representa una oportunitat per reflexionar sobre el benestar personal i la relació amb la natura, tot fomentant el coneixement i la participació de la comunitat.

La musicoteràpia que cuida la vida

15 de maig del 2026 · 12 h

Gemma Baños Dieste. Tècnica en Educació Infantil, Grau professional de piano i Màster en musicoteràpia. Especialitzada en les etapes prenatal i primera infància, compta amb més de vint anys d’experiència. Recentment, ha publicat l’àlbum “Cançons menudes ” amb Marta Canellas i Bellaterra Música Editorial.

 

Plantes oblidades, dels marges a la cuina

26 de maig del 2026 · 13 h

Marc Casabosch. Des del Col·lectiu Eixarcolant treballen per recuperar milers d’espècies silvestres i varietats tradicionals que tenim a prop i pràcticament han desaparegut. Desenvolupen projectes per conservar-les, multiplicar-les, recuperar-ne el coneixement i posar-les novament al servei de la societat.

