Eduard Gener presenta aquest divendres nou material al Comarcal de Solsona

L’any 2022 Eduard Gener i el seu quartet de músics van omplir bona part del pati de butaques del Comarcal de Solsona en la presentació de Swing de comarques (Jezz, 2026). Quatre anys després, Gener presenta nou material: Cardener (Jezz, 2026), un disc de tall marcadament localista. Un homenatge a la pàtria petita, al país petit vertebrat al voltant d’un riu, a la polis grega. No perdeu l’ocasió de veure la posada en escena d’aquestes noves cançons al Comarcal. El concert serà diferent a l’habitual: músics i públic conviuran damunt l’escenari, hi ha una previsió de només 100 cadires. Això és així perquè es busca un so més natural, poc amplificat i proper al públic per tal d’enregistrar-ho en directe i deixar-ne un bon testimoni. Piano de cua blanc, quatre músics a l’escenari i el pati de butaques de fons, buit, a la penombra.\r\n\r\nUna oportunitat única per ser part d’un nou capítol de la trajectòria del músic solsoní. El concert compta amb el suport de l’Ajuntament de Solsona i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.\r\n\r\nEduard Gener al Comarcal\r\n\r\n\r\n\tDivendres 5 de juny a les 20.00\r\n\t14 euros socis / 18 euros general\r\n\tEduard Gener, piano i veu\r\n\tAndreu Moreno, bateria\r\n\tJavier Juanco, guitarra\r\n\tAntoni Vilaprinyó, baix\r\n\tSara Reig, llums\r\n\tRamon Franch, so\r\n\tamb el suport de l’Ajuntament de Solsona i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.\r\n\r\n