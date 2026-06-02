02 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

Cultura i Mitjans

Eduard Gener presenta aquest divendres nou material al Comarcal de Solsona

Cardener, pàtria petita

  • Eduard Gener -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de juny de 2026 a les 17:45

L’any 2022 Eduard Gener i el seu quartet de músics van omplir bona part del pati de butaques del Comarcal de Solsona en la presentació de Swing de comarques (Jezz, 2026). Quatre anys després, Gener presenta nou material: Cardener (Jezz, 2026), un disc de tall marcadament localista. Un homenatge a la pàtria petita, al país petit vertebrat al voltant d’un riu, a la polis grega. No perdeu l’ocasió de veure la posada en escena d’aquestes noves cançons al Comarcal. El concert serà diferent a l’habitual: músics i públic conviuran damunt l’escenari, hi ha una previsió de només 100 cadires. Això és així perquè es busca un so més natural, poc amplificat i proper al públic per tal d’enregistrar-ho en directe i deixar-ne un bon testimoni. Piano de cua blanc, quatre músics a l’escenari i el pati de butaques de fons, buit, a la penombra.

Una oportunitat única per ser part d’un nou capítol de la trajectòria del músic solsoní. El concert compta amb el suport de l’Ajuntament de Solsona i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Eduard Gener al Comarcal

  • Divendres 5 de juny a les 20.00
  • 14 euros socis / 18 euros general
  • Eduard Gener, piano i veu
  • Andreu Moreno, bateria
  • Javier Juanco, guitarra
  • Antoni Vilaprinyó, baix
  • Sara Reig, llums
  • Ramon Franch, so
  • amb el suport de l’Ajuntament de Solsona i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Escull Solsona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar