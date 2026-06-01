El FESTUC 2026 convoca bandes locals i posa en relleu el patrimoni al Castellvell d’Olius

El festival FESTUC obre la seva quarta convocatòria el dissabte 20 de juny al Castellvell d’Olius, i desplegarà una marató musical a l’aire lliure que arrencarà a mitja tarda i s’estén fins més enllà de la matinada. Els concerts començaran a les 17.30 h i s’allargaran fins a les 03.00 h, amb la presència de formacions com Jaç Voraç, Doble Barra, Shmerved, Crazy Evolution, INCENDI KIF, Deskunde i Achi. L’espai destinarà una zona de barra i lavabos per a la comoditat del públic assistent.
Promoció musical local i entorn patrimonial al FESTUC
FESTUC aposta de manera clara per impulsar la música de proximitat i la pluralitat estilística, tot generant una sessió musical que no s’atura dins d’un espai natural destacat del Solsonès. El festival accentua la importància del patrimoni local escollint el castell històric del Castellvell com a escenari principal. Els ingressos obtinguts de la venda d’entrades, del bingo i de les consumicions es destinen en la seva totalitat als músics participants, mantenint el caràcter sense afany de lucre que defineix l’acte.
Els preus i l’accés al festival
Les entrades anticipades comprades en línia tenen un cost de quinze euros per a l’accés general, i vint euros si s’inclou el bingo. Si s’adquireixen a la taquilla, el preu és de disset euros per l’accés, amb un suplement de cinc euros per participar en el bingo. Aquesta política de tarifes ofereix als assistents l’oportunitat de viure una jornada de música, activitats diverses i suport directe als artistes del territori.
La graella d’actuacions i horaris
La programació fixa l’obertura a les 17.30 h. Jaç Voraç actua a les 18.00 h, Doble Barra puja a l’escenari a les 19.15 h, mentre que Shmerved pren el relleu a les 20.30 h. Crazy Evolution toca a les 21.45 h, seguit del bingo a les 23.00 h. INCENDI KIF entra en acció a les 23.45 h, Deskunde i la Gran Orquestra Fantasia tenen programada la seva actuació a la 01.00 h, i Achi (DJ set) apareix a les 02.15 h, fins al tancament a les 03.00 h.