La família Ferrera torna a la càrrega amb dues noves funcions de «Sopar de Nadal»

Després de l’èxit de les primeres representacions, "Sopar de Nadal" tornarà als escenaris de Solsona els pròxims 30 i 31 de maig amb les dues darreres funcions programades

Publicat el 27 de maig de 2026 a les 08:14

L’obra, produïda conjuntament per Lacetània Teatre i Vilà Produccions i escrita i dirigida per Marc Vilà, ofereix una mirada fresca i irònica a una de les nits més emblemàtiques de l’any.

Coincidint amb la programació de la Setmana de la Gent Gran —tot i ser funcions obertes a tothom—, el públic podrà tornar a endinsar-se en el particular univers de la família Ferrera durant la nit de Nadal. Una vetllada que, lluny de la calma i la màgia habituals d’aquestes dates, es converteix en un autèntic camp de batalla familiar.

La Carmen, defensora de les tradicions i de llengua esmolada; la Rosa, independentista convençuda; en Pep, jubilat exemplar; en David, artista incomprès, i la Marta, intentant evitar el desastre, són només alguns dels personatges que donen vida a una història plena de retrets, embolics i situacions inesperades. Entre discussions, convidats sorpresa, animals i regals enverinats, Sopar de Nadal planteja una pregunta ben simple: arribarà la família sencera a les postres?

 

L’obra manté un to de comèdia proper i reconeixible, pensat perquè grans i petits gaudeixin plegats d’un humor molt vinculat a la realitat i a les situacions quotidianes de casa nostra. A més, la producció incorpora una posada en escena dinàmica i sorprenent, amb transformacions escèniques constants i moments en què els actors trenquen la quarta paret per buscar la complicitat directa del públic.

Amb una durada aproximada d’una hora i quart, Sopar de Nadal aposta per un teatre de proximitat, fresc i participatiu, que connecta fàcilment amb l’espectador.

Riureu, us hi veureu reflectits i, sobretot, donareu gràcies que aquest sopar no és el vostre!

