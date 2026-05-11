Eduard Gener presenta «Cardener» a Solsona

Gener ve acompanyat d'un equip de músics i tècnics solsonins i actua a la seva Ciutat després de quatre anys. El concert s'enregistrarà en vídeo a l'escenari del Teatre, en un entorn més proper i amb aforament limitat. Eduard Gener ha presentat Cardener a Manresa, Barcelona, Riudecanyes, Guardiola de Berguedà o Lleida.
Cardener (Jezz, 2026) és el riu on la rumba, el calipso i la bossa es mesclen amb el swing i la cançó. Són 9 cançons de cafè, tertúlia i província. Eduard Gener torna a publicar disc després de Swing de comarques (Jezz, 2022) un homenatge al músic de poble. Aquest cop el riu que parteix pel mig el Solsonès és el fil conductor d’un recull de cançons negres on la guitarra aporta una sonoritat diferent al catàleg del músic solsoní, més propera al mediterrani.
- Eduard Gener, piano i veu
- Andreu Moreno, bateria
- Toni Vilaprinyó, baix
- Javier Juanco, guitarra
- Sara Reig, llums
- Albert Bajona, so
Dia: divendres 5 de juny de 2026
Hora: a les 20 h
Lloc: Teatre Comarcal de Solsona
*Aquesta presentació tindrà lloc dalt l'escenari del teatre
Entrades anticipades a la venda online al Entrades Solsones
Preus:
- entrada general: 18 euros
- entrada soci/a de Jezz: 14 euros