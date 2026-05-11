Projecció de «Trobar el lloc» a Solsona

El Cine París de Solsona acollirà el proper 26 de maig la projecció del migmetratge Trobar el lloc, dirigit pel solsoní Arnau Abella Travesset, d’Omen Audiovisual, i impulsat per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) per promocionar el teixit empresarial local.
La peça audiovisual, de 40 minuts de durada, la protagonitzen joves de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius dels instituts Francesc Ribalta i Arrels II de Solsona i Sant Ramon de Cardona. El film planteja una reflexió sobre el futur laboral dels joves i les oportunitats professionals que ofereixen el Solsonès i Cardona per desenvolupar-hi un projecte de vida.
El migmetratge combina elements propis del gènere road movie amb testimonis i experiències vinculades al món empresarial de la zona, en un recorregut narratiu en què els protagonistes s’imaginen on podrien treballar en un futur si decideixen continuar vivint prop d’on han crescut.
Després de la projecció, s’habilitarà un espai de trobada per compartir impressions i generar noves col·laboracions entre activitats econòmiques de la zona. L’acte també inclourà una exposició gràfica d'empreses locals seleccionades per representar la diversitat del teixit empresarial del territori SolCar.
Aquest projecte s’ha coordinat des del Punt Empresa de l’Adlsolcar i s’emmarca dins el programa Escola Empresa, orientat a apropar els centres educatius i el món empresarial i a potenciar l’ocupabilitat dels joves.
L’endemà de la projecció a Solsona, Trobar el lloc també es podrà veure al teatre Els Catòlics de Cardona, igualment a les 20.15 hores i amb entrada lliure.