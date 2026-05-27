La Coral Estel de Sant Jordi posa la nota musical a la inauguració de la Setmana de la Gent Gran de Solsona

La ciutat de Solsona ha encetat oficialment la Setmana de la Gent Gran amb un acte d'inauguració que va tenir lloc ahir dilluns al Casal Cívic.
L'esdeveniment, que va servir per obrir al públic la tradicional exposició dels treballs realitzats durant el curs, va comptar amb la tradicional actuació de la Coral Estel de Sant Jordi, que va posar un dels apunts artístics a la celebració.
Amb una sala ben plena, la coral va oferir un repertori de quatre peces seleccionades per a l'ocasió. El concert es va obrir amb la poesia de Joan Maragall a "La ginesta", seguida d'un dels moments més celebrats: el "Ball de Sant Ferriol". En aquesta peça, l'esperit del Corpus i la Festa Major va envair el Casal gràcies a les veus dels solistes Pep Vila, Pere Ribó i Pere Solé.
La tendresa va continuar amb "El Cu-cú de l'avi", interpretada amb la col·laboració de la solista Lídia Burés, una cançó que va servir de pont perfecte per al tancament de l'acte.
Música, cinema i futur
El punt final de la inauguració va ser, sens dubte, el més commovedor. Mentre a la pantalla es projectava un fragment de la mítica pel·lícula The Sound of Music (Sonrisas y Lágrimas), la coral va interpretar "Edelweiss" acompanyada pels nens i nenes del grup "Jugar i descobrir" del Casal Cívic.
Un dels moments més bonics va ser la col·laboració intergeneracional entre la coral i els infants del grup "Jugar i descobrir".
Aquesta unió veus va voler transmetre el missatge central de la jornada: l'esperança com una llavor cap a un futur joios, però sobretot, l’esperança individual de saber que el present és el millor regal. L'Edelweiss, la flor de neu que resisteix les inclemències, va simbolitzar ahir la fortalesa i la vitalitat de la gent gran de Solsona.
Des de la Coral Estel de Sant Jordi es vol expressar un agraïment sincer a l'organització, als participants i a totes les persones que fan possible que aquesta setmana sigui una realitat, consolidant-se com un espai de trobada, reconeixement i vida comunitària.