Solsona homenatja la gent gran amb una vintena d’activitats durant la darrera setmana de maig

L’Ajuntament de Solsona i el Consell de la Gent Gran han programat una vintena d’activitats culturals, esportives i de lleure per a la vint-i-dosena edició de la Setmana de la Gent Gran, que se celebrarà la darrera setmana de maig. Les inscripcions per a les activitats amb aforament limitat s’obriran dilluns vinent, dia 11, a les dependències municipals dels Serveis Socials.
Totes les propostes seran gratuïtes llevat d’una. Només tindrà cost el dinar de la Festa d’homenatge a la gent gran, que se celebrarà el diumenge 31 de maig a la sala polivalent. El preu serà de 8 euros per a les persones empadronades a Solsona i de 22 euros per a les que no ho estan. En tots els casos, cal recollir l’entrada al consistori.
El programa d’enguany incorpora nombroses novetats. Una d’elles és el taller de fotografia “Solsona amb una nova mirada”, a càrrec de la fotògrafa Kàtia Prat, el dilluns 25 de maig a la tarda. Aquesta activitat proposa una passejada fotogràfica pel nucli antic per aprendre a observar amb calma i capturar aquells detalls del carrer que sovint passen desapercebuts.
Un projecte participat per joves
També destaca l’exposició “Memòries que ens uneixen”, impulsada per Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys, que s’inaugurarà el dia 25 a les sis de la tarda al casal cívic i comunitari Xavier Jounou. La mostra és el resultat d’un projecte intergeneracional que ha recollit el testimoni de catorze persones grans amb trajectòries vitals diverses i la participació de trenta-un alumnes de l’Escola Arrels Secundària i l’Institut Francesc Ribalta. Durant uns quants mesos, tots ells han compartit entrevistes i experiències per construir una memòria col·lectiva.
En l’àmbit esportiu, amb la col·laboració del Consell Esportiu del Solsonès, s’han incorporat dues noves activitats: una orientació amb bicicleta per localitzar balises a l’entorn de Solsona, el dilluns 25 al matí, i una sessió de futbol caminant (walking football), prevista per al dijous 28 a mig matí.
Per al divendres 29 a la tarda, l’historiador Jordi Guixé i la jove solsonina Ivet Caballol han organitzat la ruta de la deportació nazi a Solsona, un itinerari per recórrer les llambordes Stolpersteine col·locades l’any passat a la ciutat per homenatjar les seves víctimes del nazisme.
Entre les novetats també hi haurà una xerrada sobre com conviure amb el dolor i recuperar el benestar, una dinàmica vinculada al Pla d’envelliment personal i el taller “Més enllà de les aparences”.
Les activitats més consolidades
D’altra banda, el programa es manté fidel a les activitats amb més participació de les darreres edicions i que constitueixen l’eix central de la Setmana de la Gent Gran. És el cas de l’acte inaugural de les exposicions al casal cívic, el dilluns 25; la caminada popular del dimecres 27 al matí, els tallers de manualitats davant l’Ajuntament, el dissabte 30 a la tarda, i la Festa d’homenatge a la gent gran per cloure la setmana, que enguany arribarà a la 45a edició.
La regidora de Drets Socials, Maria Moumen, destaca que “la Setmana de la Gent Gran és una mostra del reconeixement i l’agraïment de la ciutat cap a les persones grans i, alhora, una oportunitat per promoure un envelliment actiu, saludable i participatiu i combatre la solitud”. Moumen subratlla que aquestes activitats “són només un aparador de la gran diversitat de propostes que institucions, entitats i iniciatives privades del municipi ofereixen al col·lectiu al llarg de tot l’any”.
Programa en paper i digital
El programa de la 22a Setmana de la Gent Gran s’ha començat a distribuir entre les 1.500 llars de Solsona amb població major de 65 anys (persones nascudes fins al 1961). També es pot descarregar en format digital des del web municipal.
La 22a Setmana de la Gent Gran de Solsona és organitzada per la regidoria de Drets Socials i el Consell de la Gent Gran de Solsona, amb el suport del Consell Comarcal del Solsonès, el Consell Esportiu del Solsonès i la Diputació de Lleida, a més de la col·laboració d’una vintena d’entitats i serveis públics.