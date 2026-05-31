Les lletres iròniques i contundents d'«Irrupció» es deixen sentir a l'Sputnik

La sala Sputnik de Sosona va acollir el passat 22 de maig un concert del grup Irrupció, un grup musical català format l'any 2021 que destaca per la seva proposta de rap en català fusionat amb funk, jazz, punk i reggae. La banda es caracteritza per tenir un fort component de crítica social, lletres iròniques i una ideologia marcadament antifeixista. A Solsona van presentar el seu darrer treball, "1605", material nou i alguns clàssics de sempre, en un directe molt especial.
La banda està integrada per cinc membres: Pol Bastard: Veu i guitarra elèctrica. Sergi Masana: Veu, saxo alt i flauta travessera. Josep Junyent: Baix elèctric. Josep Haro: Teclats. Jordi Junyent: Bateria.
El grup combina seccions rítmiques contundents amb un repertori molt eclèctic. Els seus treballs i senzills principals estan disponibles a plataformes de distribució com el perfil de Spotify d'Irrupció o la base de dades musical Viasona:
- 1605 (2025): Un EP format per 4 cançons que ha centrat la seva darrera gira de presentació.
- Puta Espatlla (2025): Senzill publicat recentment.
- Irrupción! (2025): Senzill homònim.
- Oriol's Groove (2024): Cançó llançada com a senzill.
- Lego (2023): Un dels seus primers temes enregistrats.
- Sessió en directe a Estudis Ground (2023): Enregistrament que mostra la potència del seu format en viu.
El grup es mou principalment per circuits de concerts alternatius, actuant a ateneus, casals populars, centres cívics i festes majors alternatives de comarques com el Gironès, el Bages, el Solsonès i Barcelona. Podeu seguir el seu dia a dia a través del seu compte oficial d'Instagram d'Irrupció.