Gerard Flotats obté el Premi AIE a la cinquena edició d’ImpulsACIMC

Un jurat, format per la pianista Mireia Fornells, el violinista Raúl García i el clarinetista i director d’orquestra Albert Gumí, ha atorgat el premi AIE de la 5a edició de l’ImpulsACIMC que organitza l’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica al violoncel·lista solsoní Gerard Flotats. El premi consta d’una dotació econòmica de 2.000 euros (Premi AIE) i concerts en diverses localitats catalanes que tindran lloc durant el 2026 i 2027. El jurat va destacar especialment la seva solidesa, tant en l’àmbit instrumental com artístic, que el presenta com un músic complet en tots els aspectes. També es va posar en relleu la bellesa del seu so i la naturalitat de la seva expressivitat, així com l’exigència i la varietat del programa interpretat
El 5è Cicle de nous professionals ImpulsACIMC es va celebrar a la seu de l’AIE de Barcelona entre el 11 de març i el 6 de maig de 2025. Els cinc participants van ser Jaume Angelès, viola (11 de març), Gerard Flotats, violoncel (25 de març), Ariadna Cornadó, flauta (8 d’abril), Paula Rocosa, piano (22 d’abril), Enric Bassacoma, contrabaix (6 de maig). Durant el 5è cicle es van interpretar obres de destacats compositors catalans com Juli Garreta, Gaspar Cassadó, Jordi Cervelló, Raquel García Tomás i Xavier Montsalvatge.
ImpulsACIMC un cicle de concerts i concurs, adreçat a instrumentistes solistes, amb l’objectiu d’oferir una nova plataforma pels joves intèrprets que s’inicien en el món professional de la música clàssica. ImpulsACIMC està dirigit a músics que hagin finalitzat el Grau Superior en interpretació durant els dos anys acadèmics previs a la presentació de la sol·licitud o durant un any en el cas dels estudis de Màster.
Sobre Gerard Flotats
El violoncel·lista català Gerard Flotats és un jove músic molt polivalent, guanyador de la Royal Over-Seas League Strings CompeBBon 2023 i del Philip and Dorothy Green Young ArBst 2023. Ha estat convidat a tocar en festivals de música de tot Europa, com ara IMS Prussia Cove, Mendelssohn on Mull, Schiermonnikoog, Encuentro de Santander i la Hope Academy. Com a músic de cambra, el Gerard ha col·laborat amb renomenats artistes com ara Sheku Kanneh- Mason, Jens Peter Maintz, Linus Roth, Daniel Hope, i el Doric Quartet.
El Gerard és guanyador del Regency Award, així com el Homi Kanga Prize, el Duo Prize i el Craxton Prize a la Royal Academy of Music, on s’ha graduat amb honors. Actualment, cursa el màster a la mateixa institució amb la reconeguda Hannah Roberts; alhora estudia violoncel Barroc amb Andrew Skidmore i música de cambra amb John Myerscough.
És un membre actiu de diverses orquestres; va ser el violoncel·lista solista a la European Youth Orchestra (EUYO) durant el 2022 i ha liderat les orquestres de la RAM i la JONDE. Sovint és convidat a tocar amb l’”Orquesta Nacional de España” (ONE) i ha estat dirigit per directors com ara Iván Fischer, Masaaki Suzuki, i Christoph Eschenbach.