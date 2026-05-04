El musicòleg solsoní Albert Fontelles ha estat reconegut amb la beca Francesc Pujol

El professor de música del Conservatori Professional de Dansa (CPD) de l’Institut del Teatre Albert Fontelles ha estat distingit amb una de les primeres Beques Francesc Pujol, una iniciativa impulsada pel Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC) per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català.
El projecte presentat per Fontelles, Francesc Pujol i la sonoritat del Noucentisme: la música per a cobla en el seu catàleg d’obra, ha estat reconegut amb una dotació de 5.000 euros.
Les beques, que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons, volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals del CEDOC i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català.
Albert Fontelles, fill de Solsona, és Doctor en Musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i graduat en Interpretació per l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Actualment és docent del CPD i de l’ESMUC.
Primera edició
Aquesta ha estat la primera edició de les Beques Francesc Pujol, convocades en dues modalitats. La modalitat A reconeix treballs originals de recerca musicològica de final de grau o de màster, mentre que la modalitat B està destinada a investigacions doctorals o postdoctorals.
La iniciativa neix amb l’objectiu de fomentar l’estudi del patrimoni musical català conservat al CEDOC, ampliar el coneixement sobre la història musical de Catalunya, incentivar la recerca sobre compositors i intèrprets, completar la catalogació d’obres i afavorir la recuperació i difusió d’aquest llegat a través de la seva edició i interpretació.
Compositor, director i musicòleg, Francesc Pujol i Pons va desenvolupar una tasca fonamental en la preservació del patrimoni musical català. Nomenat director de la Biblioteca de l’Orfeó Català l’any 1901, va impulsar durant dècades la construcció d’un fons musical de referència internacional, amb manuscrits i impresos que abracen des de l’edat mitjana fins al segle XX.