Solsona acollirà la proclamació de la pubilla i l’hereu de la Catalunya Central

La capital del Solsonès reunirà vint candidats de dotze municipis

Publicat el 01 de maig de 2026 a les 08:50

El dissabte 9 de maig, Solsona serà la seu de la proclamació del pubillatge de la Catalunya Central 2026. S’hi organitza una jornada que s’estendrà al llarg de tot el dia i que tindrà com a punt culminant l’acte institucional a les sis de la tarda a la plaça del Consell Comarcal, en què es donaran a conèixer els nous representants.

Hi concorreran deu candidates a pubilla i deu aspirants a hereu procedents de dotze municipis, entre els quals hi ha els locals Júlia Pallarès Masdenpinós i Enric Pensí Oliva. La cita, però, tindrà un significat especial per a la ciutat amfitriona, ja que el seu veí Miquel Pérez Chimeno s’acomiadarà a casa d’aquesta faixa intercomarcal aconseguida l’any passat a Balsareny –mantindrà encara la representació com a hereu de les comarques lleidatanes–, mentre que la també solsonina Maria Garriga Viladrich cedirà el relleu de la banda de primera dama.  

Amb una tradició consolidada de més de cinquanta-cinc anys, Solsona és un dels principals referents del pubillatge a les comarques interiors del país, si bé encara no havia celebrat mai el certamen de la regió central. L’acollida d’aquest esdeveniment, a més, és un honor per al regidor de Cultura, Albert Colell, per l’arrelament de la tradició a la ciutat i per la seva trajectòria personal (el 2017 va convertir-se en el primer hereu de la ciutat i, l’any següent, va acumular els títols de la Catalunya Central i de Catalunya).

“També ens fa il·lusió que els dos solsonins que han estat representants d’aquest àmbit el darrer any puguin acabar aquesta etapa a la seva ciutat”, remarca Colell. Aquest dia “podrem veure uns joves implicats, arrelats i compromesos amb la cultura i la tradició amb un gran vincle d’amistat entre ells i amb ganes de descobrir i difondre el patrimoni cultural del nostre territori”, afegeix el regidor de Cultura.

Una jornada amb proves i actes oberts al públic

La jornada començarà a les nou del matí amb l’arribada i inscripció dels candidats al casal de Cultura i Joventut. Al llarg del matí es desenvoluparan les proves del certamen, amb un examen escrit, entrevistes personals i la deliberació del jurat.

A la tarda, a partir de les cinc, s’obriran les inscripcions per als acompanyants i convidats, i a dos quarts de sis començarà una cercavila pels carrers de la ciutat. L’acte central de proclamació està convocat a les sis de la tarda a la plaça del Consell Comarcal del Solsonès. La jornada es clourà amb un sopar a partir de les nou del vespre.

 

Relleu de la 20a generació del pubillatge

Solsona serà l’escenari del relleu de la 20a generació de representants del pubillatge de la Catalunya Central, encapçalada pel solsoní Miquel Pérez i la manresana Eulàlia Casserras. La promoció sortint defineix aquesta efemèride com “un fet que marca la continuïtat d’una tradició necessària que fa valdre la tasca del jovent a la cultura catalana”.

“No podem fer res més que agrair l’oportunitat per tot el que hem viscut. La raó és que això va molt més enllà de ser una tradició; és la manera de crear una xarxa de joves que s’estimen i viuen les seves tradicions”, manifesten.

Els candidats 2026 han de complir els requisits establerts per la normativa del pubillatge, amb edats compreses entre els 18 i els 23 anys –o fins als 24 si tenen vigent el títol local–, i hauran de superar diverses proves de coneixement i expressió per esdevenir els nous representants de la Catalunya Central.

El certamen d’elecció de la pubilla i l’hereu de la Catalunya Central és organitzat enguany per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Solsona amb el suport del Foment del Pubillatge Català i l’Associació del Pubillatge Solsoní. També hi col·laboren l’Orquestra Patinfanjàs i el Jove Ballet Solsoní.

