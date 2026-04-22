La Pubilla i l'Hereu de Manresa impulsen actes i una campanya solidària per Sant Jordi

La Pubilla i l'Hereu de Manresa 2026, Laia Martínez Alberola i Sergi Fargas Bacardit, es preparen per viure una intensa diada de Sant Jordi amb una agenda plena d'actes culturals i solidaris a la ciutat. Després de les Festes de la Llum, la seva activitat se centra ara en una de les cites més destacades del calendari manresà, amb l'objectiu de dinamitzar la jornada i apropar el pubillatge a la ciutadania.
Presència als centres educatius
El 23 d'abril, la pubilla i l'hereu participaran en diferents actes vinculats al món educatiu. Al matí assistiran a l'Institut Lluís de Peguera, mentre que a la tarda seran presents a l'escola La Séquia en la proclamació de la pubillona i l'hereuó. Aquestes activitats formen part d'un projecte per donar a conèixer la tradició del pubillatge entre els més joves i reforçar-ne la continuïtat.
La figura de la pubilla i l'hereu té una doble vessant: d'una banda, representa la ciutat en esdeveniments arreu del territori, i de l'altra, participa activament en la vida cultural i festiva local, sovint compartint protagonisme amb altres autoritats.
Setmana de donació de sang
Enguany també es dona continuïtat a una iniciativa solidària vinculada a Sant Jordi: la campanya de donació de sang impulsada pel pubillatge en col·laboració amb el Banc de Sang de Manresa. A diferència d'altres edicions, la proposta s'allargarà durant tota una setmana a partir del 23 d'abril.
Aquesta acció, iniciada fa quatre anys, té com a objectiu conscienciar la població sobre la importància de donar sang i fomentar la participació ciutadana. Durant la diada, la pubilla i l'hereu seran al centre de la ciutat per informar sobre el procés, resoldre dubtes i animar la ciutadania a col·laborar.
Les donacions es podran fer a l'Hospital Sant Joan de Déu, al Banc de Sang, en el seu horari habitual: dilluns, dimecres i dijous de 9 del matí a 8 del vespre, i dimarts de 3 de la tarda a 8 del vespre.