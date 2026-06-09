Corpus a Solsona: tradició, reivindicació social i participació ciutadana sota un sol intens

Sota un sol implacable, el Corpus ha reunit aquest diumenge veïns de Solsona i persones arribades de fora. L'esdeveniment, arrelat fermament al calendari festiu de la ciutat, resisteix com a símbol identitari. Els carrers del centre històric, han tornat a mostrar la connexió de la ciutadania amb la festa. L'alternança entre ritu religiós i actes populars, sumada a l'espectacle visual de figures i entremesos, ha remarcat la força simbòlica que es reactiva cada any.
Reivindicació social i dret a l’habitatge
La catifa vegetal creada a la plaça de Palau pels escoltes s'ha transformat, enguany, en espai de protesta. Davant l'actual crisi de l'habitatge, la composició floral presentava el missatge «Pisos per viure, no per sobreviure». Aquesta iniciativa ha posat èmfasi en com la situació afecta especialment els infants, incidint en drets essencials com l'educació i el lleure. El col·lectiu responsable subratlla la necessitat de reconèixer l'habitatge com a dret fonamental, allunyat de la lògica de mercat. Aquesta demanda relliga el caràcter tradicional del Corpus amb preocupacions socials immediates.
Manifestació d’identitat i connexió col·lectiva
A Solsona, el Corpus destaca per l'abundància visual i la capacitat de transformar els antics carrers en un marc de colors i significat. La presència de figures sorgides de l'arrel religiosa, avui distintiu essencial de la ciutat, afavoreix l'expressió col·lectiva i la reafirmació identitària. Aquesta barreja de patrimoni i implicació popular fa de la festa una cita clau per a la vida comunitària.
Tradició religiosa i patrimoni festiu
Seguint el costum, la plaça Major ha estat l'escenari dels ballets tradicionals després de la missa i la processó. Enguany, el vicari general del bisbat de Solsona, Marc Majà, ha substituït el bisbe, que aquests dies acompanya el papa Lleó XIV en el seu viatge per Espanya. El so de les campanes, els trets de salves, han mantingut la continuïtat de celebracions que, edició rere edició, reactiven l'expressió identitària de la ciutat i la marquen com l'inici simbòlic de l'estiu.
Tradició, participació i actualitat
La participació ciutadana i la reivindicació de drets socials situen el Corpus de Solsona en un punt on conviuen patrimoni, costum i qüestions presents, conservant el nucli d'una de les festes més representatives del calendari català.