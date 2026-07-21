Tot esperant Emili Pujol

El guitarrista Emili Pujol va néixer a La Granadella l’any 1886 i una segle després ho feia Maria Ribera a Guissona. Pujol fou deixeble de Tàrrega, seguint una nissaga mitològica de guitarristes nascuts als països catalans com Viñas o Llobet. Maria Ribera és hereva del coneixement de Pujol, l’ha estudiat a través de la seva tesi doctoral, l’ha enregistrat al disc Maria Ribera interpreta Emili Pujol i n’ha escrit una biografia Emili Pujol Vilarrubí.
Retrat d’un guitarrista
Hem convidat la Maria a tocar al Celler perquè ens ve molt de gust escoltar la sonoritat de les cordes de la guitarra clàssica en aquells murs de pedra de principis de segle i especialment redescobrir les tonades senzilles, mediterrànies i agradables del ponentí Emili Pujol, un dels nostres. A través d’una intèrpret del petit país, de Guissona, tornar a escoltar en directe l’obra del guitarrista de La Granadella, reconegut a fora del país i força desconegut a casa, serà una bonica jornada.
A la mitja part del concert el Jordi del Celler del Miracle servirà un vi bullit, semi dolç, d’elaboració tradicional catalana. Un gust que casarà perfectament amb l’ambient musical patri que assolirem amb les peces de Pujol i el talent de la Maria Ribera que, a més a més, aportarà comentaris, anècdotes i informació sobre la vida i obra del gegant de la guitarra per tal que el reconeguem millor.
I amb això acomiadarem la primera meitat de temporada a Jezz Club que ha acollit en cada ocasió un públic fidel i verament interessat en la clàssica, el jazz i la música d’autor, a l’espera de presentar-vos la programació de tardor que arrencarà el 26 de setembre.
Us hi esperem!
- Jezz Club Maria Ribera Girbal
- Dissabte 25 de juliol a les 19.00 al Celler del Miracle
- entrades a entradessolsones.com