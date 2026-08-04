Pep Tuldrà irromp amb la novel·la negra ‘Trets al Pirineu’ a El Miracle de Riner després de la renovació de l’espai

La Sala Celler, a la Casa Gran del santuari d’El Miracle de Riner, ha estat l’escenari triat per donar a conèixer la novel·la negra Trets al Pirineu, signada pel periodista i escriptor Pep Tuldrà. Aquest acte ha marcat l’inici de les activitats després d’una rehabilitació recent de l’espai, que es va tancar just el divendres anterior. Durant la presentació, hi han intervingut l’alcalde de Riner, Joan Solà, i també s’hi ha celebrat una conversa entre l’autor i el director de la revista Celsona, Josep Maria Borés. El llibre, publicat per Edicions Salòria, entrellaça records personals, trames d’intriga i un rerefons històric. El relat parteix de les memòries dels personatges, construint una narració marcada per l’experiència viscuda i la col·lectiva.
Context històric i temes centrals de "Trets al Pirineu"
L’acció de la novel·la se situa al Pirineu a principis dels anys vuitanta, coincidint amb el període de transformacions polítiques a Espanya. El fil conductor aborda qüestions com l’amistat, la joventut, la injustícia i els efectes de la violència, amb el servei militar obligatori com a teló de fons. Les vivències dels protagonistes donen forma a una mirada sobre aquell moment històric. Els camins privats i la dimensió col·lectiva s’entrecreuen constantment al llarg del llibre, aportant perspectives diverses sobre l’època.
Activitat musical i cultural al santuari d’El Miracle
Un cop finalitzada la presentació, l’església ha obert les portes al concert d’orgue i veu *Ave Maria: Cant a l’aparició*, interpretat per l’organista Johannes Geffert i la soprano Theresa Klose. Aquesta proposta artística forma part del cicle *Rineréscultura* i amplia la programació cultural del dia, reforçant l’oferta d’actes al santuari d’El Miracle de Riner.