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Kiani Vilar presenta a l'Sputnik de Solsona el seu darrer treball «Records en conserva»

Cultura i Mitjans

La jove soprano i cantant solsonina ha portat a l'escenari de l'Sputnik un vibrant i prometedor concert

  • Concert de Kiani Vilar a l'Sputnik de Solsona -
  • Concert de Kiani Vilar a l'Sputnik de Solsona -
  • Concert de Kiani Vilar a l'Sputnik de Solsona -
  • Concert de Kiani Vilar a l'Sputnik de Solsona -

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Publicat el 02 d’agost de 2026 a les 10:13
Actualitzat el 02 d’agost de 2026 a les 10:27

El pub Sputnik de Solsona ha donat aquest dissabte la benvinguda a les nits d'agost amb un concert excepcional que uneix talent i joventut. La cantant solsonina Kiani Vilar, acompanyada de violí, teclats, guitarra i percussió, ha ofert el seu darrer projecte musical: un concert format per un repertori únic amb cançons pròpies i versions que van des del chill fins a grans temes, que porta el nom de "Records en conserva". La versàtil i virtuosa veu de la Kiani ha regalat les oïdes del nombrós públic que omplia el local solsoní amb versions de temes de la Sílvia Pérez Cruz, Buenavista Social Club, Beatles, Boney M., Amics de les Arts, Manel o Sergio Mendes, a banda d'algunes composicions pròpies.

 

  • Concert de Kiani Vilar a l`Sputnik de Solsona

Kiani Vilar (Kiani-Meron Vilar) és una jove soprano i cantant nascuda a Solsona, reconeguda pel seu talent musical i les seves actuacions tant en el món de la música coral com solista.

 S'ha format a l'escola de música Taller de Músics de Barcelona i ha cursat estudis al Prins Claus Conservatorium d'Holanda.

 

 

  • Concert de Kiani Vilar a l`Sputnik de Solsona

Ha protagonitzat de forma destacada la interpretació del tradicional Cant de la Sibil·la de Montserrat a les impressionants coves de Collbató. Ha format part com a solista de VEUS - Cor Infantil Amics de la Unió, una de les formacions corals infantils i juvenils de referència a Catalunya.

 

  • Concert de Kiani Vilar a l`Sputnik de Solsona

Actuacions al Liceu

Va ser una de les solistes escollides en la producció del Conte de Nadal al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Participa activament en projectes culturals a Solsona, com ara espectacles i petits concerts de proximitat. Va destacar el seu paper com a cantant a la pel·lícula i producció local Reis Mags, el musical organitzada per l'Ajuntament de Solsona. Actualment actua també en formats més íntims i de petit format, com el seu repertori musical "Records en conserva"

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