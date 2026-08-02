Kiani Vilar presenta a l'Sputnik de Solsona el seu darrer treball «Records en conserva»

El pub Sputnik de Solsona ha donat aquest dissabte la benvinguda a les nits d'agost amb un concert excepcional que uneix talent i joventut. La cantant solsonina Kiani Vilar, acompanyada de violí, teclats, guitarra i percussió, ha ofert el seu darrer projecte musical: un concert format per un repertori únic amb cançons pròpies i versions que van des del chill fins a grans temes, que porta el nom de "Records en conserva". La versàtil i virtuosa veu de la Kiani ha regalat les oïdes del nombrós públic que omplia el local solsoní amb versions de temes de la Sílvia Pérez Cruz, Buenavista Social Club, Beatles, Boney M., Amics de les Arts, Manel o Sergio Mendes, a banda d'algunes composicions pròpies.
Kiani Vilar (Kiani-Meron Vilar) és una jove soprano i cantant nascuda a Solsona, reconeguda pel seu talent musical i les seves actuacions tant en el món de la música coral com solista.
S'ha format a l'escola de música Taller de Músics de Barcelona i ha cursat estudis al Prins Claus Conservatorium d'Holanda.
Ha protagonitzat de forma destacada la interpretació del tradicional Cant de la Sibil·la de Montserrat a les impressionants coves de Collbató. Ha format part com a solista de VEUS - Cor Infantil Amics de la Unió, una de les formacions corals infantils i juvenils de referència a Catalunya.
Actuacions al Liceu
Va ser una de les solistes escollides en la producció del Conte de Nadal al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Participa activament en projectes culturals a Solsona, com ara espectacles i petits concerts de proximitat. Va destacar el seu paper com a cantant a la pel·lícula i producció local Reis Mags, el musical organitzada per l'Ajuntament de Solsona. Actualment actua també en formats més íntims i de petit format, com el seu repertori musical "Records en conserva"