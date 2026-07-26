Pas de l'Equador de «Rineréscultura», que aplega 21 actes lúdics i artístics

El programa estiuenc “Riner és Cultura” ha assolit el pas de l’equador amb “una bona assistència de públic del mateix municipi i d’altres contrades”, segons Joan Solà, alcalde de Riner. A l’edició d’enguany s’han programat 21 activitats, entre concerts, festes populars i revetlles, tallers de teatre i de medicina xinesa, titelles, presentacions de llibres, classes de zumba, de ball i de tonificació i cinema a la fresca. La música hi ocupa un lloc força important, amb concerts de qualitat enquadrats en els cicles Espurnes Barroques, Festival de Música Antiga (FeMAP) i Festival Itinera.
L’alcalde de Riner, Joan Solà, destaca que “s’ha buscat un programa d’activitats força variat per satisfer les preferències de tothom, pensat per a totes les edats i que combinipropostes tradicionals amb altres més innovadores”. Solà afegeix que “Riner és Cultura” té l’objectiu d’atansar la cultura a la població del municipi, “demostrant així que els micropobles també tenen capacitat per cobrir aquest àmbit tan important de la vida social, i que a més és un dret inalienable de la gent”. D’altra banda, el programa atreu visitants al municipi, “el que suposa un impacte econòmic en sectors com la restauració, el comerç i l’hoteleria, a més de donar a conèixer el patrimoni monumental i natural de Riner”.
Entres les activitats encara no celebrades cal citar la inauguració de la restauració de la Casa Gran del Miracle (31 de juliol); un concert d’orgue a càrrec de Johannes Geffert i la soprano TheresaKlose(3 d’agost); la presentació del llibre Trets al Pirineu a càrrec de l’autor, Pep Tuldrà (3 d’agost); la Festa Major del Miracle (del 7 al 9 d’agost); el Concert “Las sietepalabras de Cristo en la Cruz” a càrrec de Rafael Ruibérriz de Torres &La Spagna” dins del FeMAP al Santuari del Miracle (9 d’agost); la Festa Major de Santa Susanna (11 d’agost); el concert “Celobert” dins del Fetival Itinera a Santa Susanna (11 d’agost); la Festa Major de Su (15 d’agost); el concert a càrrec de Nayarit Duo a la Casa Gran del Miracle (22 d’agost), i una sessió de cinema a la fresca a Freixinet (28 d’agost).
El programa es desenvolupa entre juny i agost al municipi de Riner en espais com el Santuari del Miracle o els nuclis de Su, Freixinet i Santa Susanna. “Riner és Cultura” està organitzat per l’Ajuntament, en col·laboració amb altres entitats.