La CUP Solsonès expressa reserves pel traspàs del Centre Sanitari a Althaia

La CUP Solsonès rebutja el traspàs de la gestió del Centre Sanitari de la comarca a la fundació privada Althaia i sosté que aquesta mesura redueix el control públic d’un servei considerat essencial. El grup apunta que el Consell Comarcal ha mantingut la gestió del Centre Sanitari els darrers tres anys, esperant aquest traspàs però sense intervenir en els problemes estructurals existents. D’acord amb la seva posició, “afirma en un comunicat que Durant els tres anys que portem de legislatura, el Consell Comarcal ha gestionat el Centre Sanitari a partir del criteri de deixar passar el temps a l’espera del traspàs, sense abordar els problemes estructurals del funcionament de l’ens, que s’han perpetuat i agreujat degut a la manca de decisió i voluntat política per fer els canvis.” La formació considera que transferir la gestió a Althaia representa una opció poc adequada per als serveis sanitaris locals.
La CUP posa el focus en la qüestió del model de gestió i assenyala que el principal repte rau en la naturalesa estructural: es proposa un sistema privat per administrar un servei públic com la sanitat. El partit destaca que, segons el seu parer, la salut no ha d'estar sotmesa a criteris empresarials de maximització de guanys. També indiquen que, amb el sistema de concertació, la capacitat per supervisar la destinació dels recursos públics es veu disminuïda. Defensen que el model concertat és "pervers, opac i difícil de fiscalitzar" i afegeixen que pot afavorir situacions de corrupció i intercanvi de càrrecs, referint-se a experiències anteriors a Catalunya. Amb la signatura del conveni amb Althaia, segons la CUP, els serveis actuals no tenen assegurada la continuïtat i, tot i l’afirmació de mantenir-los, la comarca veu minvada la seva capacitat de decisió en relació als serveis que s’oferiran a partir d’ara.
La nova Comissió de Seguiment i Governança, de caràcter consultiu, integrarà tres membres del Consell, tres d’Althaia i un representant de CatSalut. En qualsevol procés de votació, la comarca del Solsonès podria quedar amb una representació inferior a la resta de membres. La presència del Solsonès al Patronat d’Althaia, segons el conveni, serà a través d’una entitat de la comarca, sense intervenció directa dels representants polítics. La CUP argumenta que això limita la representativitat dels interessos locals i restringeix la transparència i participació ciutadana en el funcionament del centre sanitari.
D’altra banda, la CUP observa que el traspàs impactarà en les condicions laborals dels treballadors, que deixaran de tenir la condició de personal públic i passaran a dependre de futures negociacions. Queden per determinar aspectes com la priorització per a cobrir vacants, sense especificar si tindran preferència els professionals de la comarca o altres empleats d’Althaia. Segons la CUP, el conveni no fixa aquests detalls i, en conseqüència, sorgeix incertesa entre el personal i els usuaris del centre.
La CUP manté la defensa d’un model plenament públic per a la sanitat comarcal i recorda: "Des de la CUP, hem defensat sempre que els serveis de salut de la comarca i del país han de ser gestionat d’una forma 100% pública." També assenyalen: "La nostra aposta ha estat sempre que el Centre Sanitari del Solsonès sigui gestionat directament des de l’Institut Català de la Salut (ICS), com ja fa, per exemple, amb el CAP de Cardona, o bé per Serveis Sanitaris de la Catalunya Central, una empresa pública que ja gestiona, de forma reeixida, hospitals com el de Berga." Sobre la viabilitat d’aquesta fórmula pública, apunten: "Se’ns ha venut això com a impossible, però la realitat és una: només depèn de la voluntat política."