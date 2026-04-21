Marc Barbens i Elis Colell sumen forces de cara a les pròximes municipals

Aquest dimarts a la tarda, Marc Barbens i Elis Colell han anunciat que es presentaran plegats a les pròximes eleccions municipals de 2027. A falta de poc més d'un any per la cita electoral els dos grups a l'oposició sumen forces per tal de "guanyar múscul i fer possible un canvi de govern a la ciutat". Barbens serà el cap de llista de la coalició que s'anomenarà Treballem per Solsona. Aquesta candidatura funcionarà com una plataforma independent local i integrarà a Junts.
En una roda de premsa conjunta han donat a conèixer una notícia molt desitjada per les dues formacions i que era imprescindible per tal de sortir a guanyar les municipals del 2027. La voluntat expressada pels dos regidors implica unir a tots els solsonins que se sentin identificats amb la necessitat d'un canvi. "Independentment del partit polític que siguin o votin a la resta d'eleccions tothom és benvingut a fer pinya de cara a les municipals" han afirmat. El proper cap de llista, Marc Barbens, ha manifestat que "això no va de sigles, això és un projecte de ciutat obert als veïns amb el qual ens comprometem al 100%."
En aquest sentit, Barbens ha volgut subratllar "la generositat que ha demostrat l'Elis i el seu equip, així com Junts, a l'hora d'anteposar l'interès de Solsona a l'interès legítim personal o de partit." Durant la legislatura s'ha anat gestant aquest acord de forma natural: "un temps on els regidors hem compartit hores de reflexió cap a on creiem que ha d'anar Solsona i sobre quina era la millor manera per fer-ho possible."
A més a més, ha volgut agrair a tota la llista de Treballem el suport rebut, la constància i l'actitud per a subscriure l'acord. S'ha mostrat satisfet de la feina feta aquests últims anys des de l'oposició atès que "hem procurat sempre ser constructius, hem denunciat allò que trobàvem injust i hem intentat ajudar a tothom que no ha trobat resposta del govern dERC+Cup". Així seguiran fins al final "però ara amb més força" ha reblat.
Per la seva banda, Elis Colell també ha agraït als dirigents de Junts per Catalunya la confiança en aquest projecte i als regidors dels dos grups per sumar-shi. També ha volgut destacar la bona predisposició de Marc Barbens en el procés de negociació per poder arribar fins aquí. Colell ha explicat que "el que presentem avui és fruit de l'escolta de molts ciutadans que en els darrers mesos ens demanaven que ens ajuntéssim per presentar una única candidatura capaç de canviar el rumb de la ciutat."
Els sis regidors formaran l'agrupació política més nombrosa a l'Ajuntament
"I no esperarem a les eleccions, començarem a treballar-hi des d'ara" ha aclarit Colell. Seguidament, ha detallat la repercussió positiva que tindrà aquest acord dins l'ajuntament de Solsona. La unió d'ambdues formacions comportarà que els sis regidors passin a pertànyer a un mateix bloc. "A partir d'ara, l'oposició quedarà agrupada sota una mateixa veu formant el grup polític més nombrós del consistori." D'aquesta manera, l'argumentació sobre els punts del Ple podrà ser defensada per qualsevol dels sis regidors segons quin sigui l'àmbit a tractar. "Totes les persones, entitats o empreses que necessitin contactar amb l'oposició es podran adreçar a qualsevol dels regidors" ha conclòs.