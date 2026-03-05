L’Ajuntament de Solsona sotmet a consulta pública el seu Reglament orgànic municipal

L’Ajuntament de Solsona preveu votar en el Ple d’aquest mes el seu Reglament orgànic municipal (ROM), una de les actuacions incloses en el Pla de mandat. El document se sotmet a consulta pública a partir d’avui i fins al 15 de març, abans de portar-lo a aprovació inicial al plenari del dia 26.
El reglament orgànic municipal és la norma fonamental d’autoorganització de cada Ajuntament, que estableix l’estructura i el funcionament intern del consistori i esdevé el marc jurídic de referència per a la seva activitat institucional. El text defineix l’organització dels òrgans de govern —com el Ple, l’Alcaldia i la Junta de Govern Local—, les seves atribucions i el règim de delegacions, així com el funcionament de les comissions informatives i altres òrgans municipals.
El primer tinent d’alcaldessa, Joan Parcerisa, que ha coordinat els treballs d’elaboració del ROM, qualifica aquesta tramitació com “un pas important, perquè per fi dotem l’Ajuntament d’aquesta eina pròpia i a mida”. El document s’ha treballat també prèviament amb els partits de l’oposició.
Aquest reglament regula, entre d’altres, el desenvolupament dels plenaris, la participació ciutadana en aquestes sessions, el sistema de convocatòries, els debats i els mecanismes de votació i adopció d’acords. Igualment, concreta els drets i deures dels regidors i regidores, els instruments de control polític, com la moció de censura o la qüestió de confiança, i el règim jurídic dels decrets d’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
Així mateix, estableix les bases per garantir la transparència, la publicitat de les sessions i la validesa de les actes, i preveu la possibilitat de celebrar reunions telemàtiques en situacions excepcionals que impedeixin el desenvolupament ordinari de les sessions presencials.
Una eina fonamental
Disposar del ROM es considera fonamental per reforçar la seguretat jurídica, ordenar el funcionament intern de la institució i assegurar una actuació coherent, eficient i ajustada a la normativa vigent. Aquest instrument permet clarificar competències, sistematitzar procediments i consolidar un marc estable per al desenvolupament de l’activitat política i administrativa municipal.
El text es pot consultar al web municipal, durant el període de consulta pública. Un cop recollides i valorades les aportacions que es puguin presentar, el reglament es portarà a debat i aprovació inicial al Ple municipal del 26 de març.