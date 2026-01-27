ERC Solsonès es referma en què el Centre Sanitari ha de deixar de ser gestionat pel Consell Comarcal

El retard en el traspàs del Centre Sanitari del Solsonès ha fet que ERC Solsonès expressi en un comunicat el seu posicionament, que tot seguit reproduïm íntegrament:
'Des d’ERC Solsonès fa temps que tenim clar i defensem que el Centre Sanitari ha de deixar de ser gestionat pel Consell Comarcal, ja que això és una anomalia. Els consells comarcals estan pensats per ajudar i prestar serveis als ajuntaments de la comarca, especialment als més petits, i no per gestionar directament equipaments sanitaris.
Des de que vam aconseguir el govern del Consell Comarcal, aquest objectiu va passar a ser una de les principals prioritats. Tot i que s’ha fet moltíssima feina -primer resolent el problema econòmic existent i després la situació amb el personal-, cal demanar disculpes a la ciutadania perquè el procés s’ha allargat massa.
El 2023 la interpretació dels resultats electorals obtinguts ens va dur a un pacte amb Compromís Municipal per garantir l’estabilitat de la comarca. En aquest acord, la nostra posició sobre el Centre Sanitari va ser un punt clau i inqüestionable: deixar clar que el centre havia de deixar de dependre del Consell Comarcal i passar a ser gestionat per la Generalitat de Catalunya.
Les coses s’han anat allargant. Amb l’anterior Govern de la Generalitat semblava que tot estava encarrilat, però no es va culminar. Ara, amb el Govern del PSC, es continua treballant la proposta que planteja assumir la gestió a través d’Althaia. Tot i que aquesta fórmula no és exactament la que defensàvem inicialment (prioritzàvem una empresa pública), el més important és que la gestió deixi de ser del Consell i passi a mans d’un ens especialitzat en sanitat.
Per responsabilitat, donarem un vot de confiança al Govern de la Generalitat sempre que es compleixin aquestes condicions:
- Que es mantinguin o millorin els serveis actuals.
- Que la comarca tingui representació en els òrgans de decisió.
- Resoldre la situació laboral dels treballadors del Centre Sanitari de comú acord amb els seus representants.
- Que es prevegi a curt termini la construcció d’un nou edifici.
- Que el canvi sigui ràpid (com a màxim dins d’aquest any).
ERC Solsonès no serà qui encalli una bona solució per a la sanitat de la comarca. Tot el contrari: defensem, al marge d’interessos polítics, la millora del servei i la necessitat que el Centre Sanitari es desvinculi definitivament del Consell Comarcal.
És responsabilitat del Govern de la Generalitat donar un servei eficient a la ciutadania del Solsonès. I més tenint en compte que fa massa temps que l'actual contracte està caducat. Per tant, ens posem a disposició del Govern i l'instem a resoldre de manera satisfactòria i ràpida l'actual situació d’estancament."