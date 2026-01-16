El Centre Sanitari del Solsonès inicia la pràctica d’interrupcions voluntàries d’embaràs farmacològiques

El Centre Sanitari del Solsonès ja pot dur a terme interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) farmacològiques, després que el Servei Català de la Salut hagi aprovat el procediment assistencial i el Departament hagi donat autorització administrativa al centre sanitari per donar la prestació. Aquesta incorporació dona resposta a una demanda del territori i de diversos col·lectius, i permet garantir un accés més proper, equitatiu i segur.
La primera interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica al centre s’ha realitzat aquest inici de 2026, fet que marca un pas important en l’ampliació de serveis de salut sexual i reproductiva al Solsonès, evitant desplaçaments a altres comarques i reforçant l’atenció de proximitat.
La interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica és un procediment no quirúrgic, indicat habitualment en les primeres setmanes de gestació, que consisteix en l’administració de medicació específica sota supervisió sanitària. El procés es duu a terme amb seguiment professional, informació prèvia i acompanyament, i es considera un mètode segur, eficaç i avalat pels protocols del Departament de Salut.
Aquest tipus d’IVE permet que el procés es desenvolupi de manera progressiva, amb control clínic i suport emocional, i forma part de la cartera de serveis del sistema públic de salut a Catalunya, d’acord amb la normativa vigent.
Com accedir al servei al Solsonès
Per accedir a una interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica al Centre Sanitari del Solsonès, cal demanar visita a través del o la metge/ssa de capçalera, o l’infermer/a de referència que ho trasllada a la llevadora per tal d’aplicar el corresponen protocol d’actuació , que garanteix la informació, l’acompanyament i el seguiment necessaris durant tot el procés.
Amb aquesta nova prestació, el Centre Sanitari del Solsonès reforça el seu compromís amb la salut sexual i reproductiva, l’equitat territorial i l’atenció centrada en les persones, en coordinació amb el Servei Català de la Salut i els protocols del Departament de Salut.