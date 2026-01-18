Aliança Catalana esquiva l'ajuntament i aconsegueix fer parada informativa a Solsona

La formació d'extrema dreta catalana s'ha estrenat aquest divendres al Solsona. Després de més d'un any demanant uns permisos que l'ajuntament no els hi concedia, finalment se n'han sortit amb la seva i han pogut muntar una parada informativa a la via pública. Com explicava el president del comitè executiu d'Aliança al Solsonès, Roger Closa, han trobat un forat administratiu, fent la solicitut a la Diputació de Lleida, per posar-se en un dels pocs solars que no depenen del consistori solsoní sinó que pertanyen a carreteres de la Diputació, un solar davant la terrassa de l'antic bar El Trabucaire. Closa va reconèixer en declaracions a NacioSolsona que la capital del Solsonès i Sant Llorenç de Morunys no els volen donar cap permís, mentres que a Torà no han tingut cap problema.
Enfrontaments amb l'ajuntament i el Consell Comarcal
L'ajuntament de Solsona sempre havia denegat el permís tenint present l'experiència de la darrera visita de VOX, la formació d'extrema dreta espanyola, que va generar incidents i va obligar a intervenir els mossos. Amb tot, l'ajuntament s'ha escudat sempre "legalment" amb la resposta que fora de campanya electoral, no dona permís per parades a partits polítics.
En una situació semblant es troba el Consell Comarcal, que va rebre la petició de la formació d'extrema dreta per posar un estand a la Fira de Sant Isidre, com acostumen a posar la resta de formacions polítiques. L'ens comarcal els va denegar el permís al·legant que “són xenòfobs, racistes, homòfobs i misògins i no respecten ni el marc democràtic ni els drets humans i dels animals”. El conflicte ha acabat als tribunals amb un recurs contenciós administratiu presentat contra la resolució per denegar-los permís, recurs que Aliança Catalana "confia guanyar", i finalment, en la propera edició de la Fira, puguin muntar un estand informatiu.
Tranquilitat a la parada d'Aliança Catalana a Solsona
La parada, que va ser muntada per una desena de militants i simpatitzants del partit, entre els quals hi havia el president del comitè executiu local, Roger Closa, i la presidenta del comitè del Bages, Imma Nadal, es va desenvolupar sense incidències i amb total normalitat, amb la presència permanent d'una unitat dels Mossos vetllant per la seguretat de l'acte. Des de la formació és mostren satisfets d'aquesta jornada, i expliquen que van poder parlar amb molta gent i fer nous afiliats.