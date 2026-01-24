Junts Impulsem rebutja l'acord amb Mercosur

Junts Impulsem defensarà en el proper Ple de la Diputació una moció per rebutjar l’acord entre la Unió Europea i els països integrants del MERCOSUR i que insta al Govern espanyol a fer les gestions oportunes per tal que es renegociï l’acord.
Una de les principals raons per rebutjar l’acord és que amb aquest s’afavoriran les importacions massives de productes alimentaris -especialment carn de vedella, pollastre i arròs- dels països del Mercosur, que tenen unes condicions de producció i uns requisits ambientals més laxes. I, on, a més, s’utilitzen productes sanitaris i fitosanitaris que a Europa fa anys que estan prohibits pels efectes mediambientals i de salut que comporten.
Tanmateix, l’acord aprovat posa en risc de desaparició el sector agrícola i ramader català, cosa que pot tenir conseqüències negatives a futur pel que fa a la sobirania alimentaria i a l’obtenció de productes de proximitat.
A la demarcació de Lleida, a més, cal sumar-hi el risc d’agreujar el despoblament que pateix des de fa anys, tenint en compte la importància que té la pagesia i la ramaderia a la Plana, el Pirineu i l’Aran. En aquest sentit, si dedicar-se al sector primari no és una sortida professional digne, en termes econòmics, molts joves decidiran marxar a altres territoris per desenvolupar el seu futur professional, deixant sense futur molts pobles de la demarcació.
Per tot això, la moció reclama que la pagesia deixi de ser moneda de canvi per afavorir el creixement d’altres sectors productius i que s’incloguin les degudes clàusules de seguretat i reciprocitat a l’acord, a fi de protegir el sector primari català.