Solsona assoleix el rècord històric de població amb 9.953 habitants 

Solsona ha assolit el rècord històric de població, segons la dada provisional a 31 de desembre de 2025, que situa el municipi en 9.953 habitants. Aquesta xifra representa un increment de 236 persones respecte de l'any anterior (2,42 %). Com cada any, aquest dijous, en el primer Ple ordinari de l'exercici, l'Ajuntament aprovarà la renovació del padró municipal, però d'acord amb la xifra oficial a primer de gener de l'any passat, que és de 9.717 persones.
Cal remarcar que els 9.953 habitants són una dada provisional, que al llarg de l'any pot variar com a conseqüència de diferents processos de regularització que duu a terme l'Institut Nacional d'Estadística (INE), com ara baixes per canvis de residència o defuncions pendents d'inscriure.
El Ple ordinari votarà l'aprovació del padró municipal d'habitants amb un any d'endarreriments, tal com estableix la normativa. La xifra de 9.717 habitants ja suposa un creixement del 2,5 % en un any.
Pel que fa a l'evolució històrica, els anys anteriors amb més població a Solsona van ser el 2025; el 2008, amb 9.531 habitants; i el 2009, amb 9.504. Precisament el 2009 va començar un període de retrocés demogràfic que es va prolongar fins al 2023, any en què la població va començar a remuntar de nou.
Els llindars més significatius que s'han superat des dels anys vuitanta es van registrar el 1995, quan es va passar dels 7.000 veïns; el 2004, quan es va creuar la barrera dels 8.000; i el 2006, tan sols dos anys després, en què la ciutat tenia censades més de 9.000 persones.
Amb el darrer creixement poblacional, la capital del Solsonès s'apropa a l'ampliació del nombre de regidors i regidores de l'Ajuntament dels 13 actuals als 17, d'acord amb la Llei orgànica del règim electoral (LOREG). Amb tot, no ho farà encara en les eleccions municipals de l'any que ve, ja que hauria hagut d'arribar als 10.001 habitants.
Per procedència, el mosaic poblacional actual l'integren 60 nacionalitats diferents de tots els continents. A 31 de desembre de 2025, consten a Solsona 2.098 veïns amb nacionalitat estrangera (un 5,85 % més respecte l'any anterior), dels quals les comunitats més importants són la marroquina, amb 854 persones (un 12,4 % més), la romanesa, amb 467 (un 4,9 % menys), i la colombiana, amb 119 veïns (un 19 % més).
Bonificació de l'ICIO
A banda de l'evolució demogràfica de la ciutat, en el Ple daquest dijous també s'abordarà la bonificació del 80 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a dues actuacions que ho han sol·licitat en considerar-se d'especial interès. D'una banda, es tracta d'uns treballs impulsats pel Departament d'Educació per millorar la recollida d'aigües pluvials de la coberta de l'escola Setelsis i, de l'altra, dunes obres al Centre Sanitari del Solsonès per al canvi d'orientació dels ventiloconvectors i el sistema d'aïllament acústic dels equips de climatització.
Un altre punt de l'ordre del dia és la pròrroga de la vigència del Pla intern d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones 2021-2025 de l'Ajuntament de Solsona fins que es disposi del nou document. La proposta que el govern porta a la sessió passa també per començar les tasques de diagnosi quantitativa i qualitativa del consistori i crear una nova comissió interna digualtat. El Ple, com sempre, es podrà seguir en directe per Solsona FM a partir de dos quarts de vuit del vespre.
Ple ordinari 29/01/2026. Ordre del dia:
- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
- Aprovació de la bonificació de lICIO per a dues obres
- Pròrroga de la vigència del Pla intern digualtat entre homes i dones 2021-2025 de lAjuntament de Solsona
- Aprovació del padró municipal dhabitants a 1 de gener de 2025
- Informes i resolucions
- Precs i preguntes