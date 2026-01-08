La consellera Niubó fa una visita territorial al Solsonès

Aquest divendres, 9 de gener, la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, farà una visita territorial a alguns centres educatius del Solsonès, concretament a Solsona i Riner.
A les 11 del matí visitarà l'Ajuntament de Solsona. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, signarà el llibre d'honor de l'Ajuntament de Solsona i es reunirà amb l'alcaldessa del municipi, Judit Gisbert. Tot seguit, la consellera es traslladarà a l'Institut Francesc Ribalta, on visitarà les instal·lacions del centre i mantindrà una reunió amb l'equip directiu.
A la una del migdia, la consellera visitarà el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, acompanyada de l'alcaldessa i del director del Museu, Carles Freixes. Assistirà també a l'activitat Solsonaines en el marc del Programa Educació i Cultura.
I serà a les 4 de la tarda, que Esther Niubó es desplaçarà fins a Riner per inaugurar la llar d'infants de l'Escola de Freixenet - ZER El Solsonès, juntament amb l'alcalde de Riner, Joan Solà. En acabar, visitarà les aules del centre i tindrà lloc un berenar amb la comunitat educativa, representants institucionals i famílies, i es procedirà a visitar el Local Social, situat al costat de l’escola, que acull el menjador escolar.
A les 17.25 h les autoritats arribaran a l’Ajuntament de Riner, on la consellera signarà el Llibre d’Honor de l’Ajuntament.
L’acte comptarà amb la presència de Joan Solà, alcalde de Riner; Agustí Jiménez, vicepresident primer de la Diputació de Lleida; Saray Gómez, directora dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional a la Catalunya Central; Marta Manteca, directora del centre, i Núria Pujols, presidenta de la ZER del Solsonès.
Cal recordar que la implantació aquest curs del primer cicle d'Educació Infantil va implicar una reestructuració prèvia de l’Escola Rural amb l’habilitació de la Llar d’Infants a la planta baixa i l’ampliació del centre amb una nova aula.