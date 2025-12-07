Els visitants elogien el canvi de seu de la Fira de Nadal de Riner

La Fira de Nadal de Riner, celebrada enguany a la Plaça Major de Freixinet a causa de les obres de rehabilitació de la Casa Gran del Miracle, ha assolit una molt bona resposta de públic durant tot el dia, tant pel matí com durant la tarda, en la que ha tingut lloc l’acte d’encesa dels llums de Nadal. Els visitants, procedents majoritàriament del Solsonès i de comarques veïnes, han valorat positivament el canvi de seu de la fira, que els ha permès conèixer el nucli de Freixinet i gaudir del seu centre històric il·luminat amb un enllumenat festiu especial.
L’alcalde Riner, Joan Solà, ha explicat que als valors tradicionals d’aquesta fira, que són promocionar els productors i productes dels micropobles i potenciar l’esperit festiu d’aquestes dates, s’ha afegit enguany el fet de donar a conèixer el patrimoni monumental i urbanístic del territori, com és l’església i el nucli antic de Freixinet. A més, no s’ha deixat de banda el vessant solidari amb la venda de dolços per recaptar fons per Palestina i el concert de la Marató “El viatge de la Gabriela” a càrrec del duet Gatzara, que ha recollit aportacions voluntàries del públic.
L’àrea de venda, amb 24 paradistes procedents de diversos micropobles de la comarca i d’altres indrets de les demarcacions de Lleida i Barcelona, s’ha completat amb un programa d’activitats paral·leles, com el concert de la coral La Fònica de Freixinet; la degustació d’escatxiruta (tradicional escudella rinerenca) i de neules artesanes; el dinar popular i el berenar amb broquetes de botifarra a l’estil rinerenc; el taller de dolços i rebosteria amb diferents farines ecològiques, i la xerrada sobre l’origen litúrgic de les neules.
Les propostes de descoberta han estat la visita guiada a Freixinet i la jornada de portes obertes a l’Escola Rural, per conèixer les noves instal·lacions de la Llar d’Infants, i al Local Social, per veure l’ampliació i nous serveis habilitats. En l’àmbit infantil s’ha fet tallers de coneixement dels micropobles i de pintacares.
Els expositors de la fira han oferta productes alimentaris de proximitat (formatges, embotits, oli, pa, coques, torrons, neules, mel, patates, lleguminoses, vins i cerveses, entre altres), de tipus artesanal (decoracions nadalenques, creacions de patchwork, bijuteria) i llibres.