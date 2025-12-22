Comencen les obres d’urbanització del tram superior del carrer Nou de Solsona

Aquesta setmana comencen de les obres d’urbanització del tram superior del carrer Nou de Solsona. L’actuació, que es preveu enllestir durant el primer trimestre del 2026, comprèn un àmbit de 85 metres lineals i una superfície total de 1.015 metres quadrats entre els entroncaments amb els carrers del Bisbe Vidal i Barraquer i Vall Fred.
El nou vial tindrà una amplada total d’onze metres, distribuïts en dos metres de vorera a tocar de l’edifici d’habitatges plurifamiliar acabat de construir aquest any (Fent Camí), quatre metres de carril de circulació en un únic sentit, dos metres destinats a estacionament en línia i tres metres més de vorera a la franja limítrofa amb el Camp del Serra.
Aprofitant l’actuació en el tram pendent d’urbanitzar, s’actuarà també fins a l’accés principal al Camp del Serra per eliminar la plataforma dels antics contenidors soterrats i adequar aquest espai tan concorregut i cèntric, a tocar del portal del Castell.
Afectacions a la mobilitat
Amb motiu d’aquests treballs, es tallarà el trànsit a l’altura del carrer d’Adolf Mas en direcció a la part superior del carrer Nou. La principal afectació serà per als veïns amb garatge en el nou edifici d’habitatges, que no podran accedir a l’aparcament durant el període d’obres.
Les obres començaran amb el moviment de terres i l’anivellament de la calçada. A continuació, es canalitzaran els serveis, que inclouen la xarxa d’aigües pluvials, les instal·lacions de baixa tensió, l’aigua potable i les telecomunicacions. Finalment, es pavimentaran les voreres amb panot gris antilliscant, s’instal·laran els fanals i el mobiliari urbà i l’asfaltarà la calçada.
Aquesta intervenció, projectada pels serveis tècnics municipals, té un pressupost de 131.144 euros. El finançament anirà a càrrec de l’Ajuntament de Solsona en un 72,2 % i de l’empresa Proimcress, promotora de l’edifici afectat, en la part restant. Així mateix, Proimcress serà l’encarregada d’executar l’actuació després d’haver igualat l’oferta de la constructora que va presentar la proposta més avantatjosa i que finalment hi va renunciar.