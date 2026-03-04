S’obre el concurs per escollir el disseny gràfic de la Festa Major de Solsona amb un premi ampliat

La regidoria de Cultura de Solsona convoca el concurs per seleccionar el disseny que il·lustrarà la coberta del programa d’actes i el cartell de la Festa Major de Solsona 2026. La novetat d’aquest any és l’increment del premi, que passa dels 500 als 600 euros.
El regidor de Cultura, Albert Colell, declara que “si bé continua sent un premi modest, fa deu anys que no s’havia tocat i és just anar-lo actualitzant per reconèixer el talent i la feina artística que hi ha darrere i que aporta valor afegit a la festa”. Colell considera que “s’ha d’incrementar progressivament els propers anys”.
Les propostes han de presentar-se fins al 30 d’abril. S’hi pot participar amb un màxim de dues obres originals i inèdites, amb dimensions entre 22 i 30 cm, en qualsevol tècnica i orientació, i han d’incloure la inscripció “Festa Major 2026 Solsona” i els logotips de l’Ajuntament de Solsona, la Festa patrimonial d’interès nacional i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Maquetació del programa
El jurat, integrat per l’alcaldessa, el regidor de Cultura, un/ representant dels mitjans locals, un/a artista vinculat/ada al disseny i els portaveus dels grups municipals, valorarà l’originalitat, la creativitat, la inclusió d’elements tradicionals de la festa i la qualitat de la presentació. L’autor/a del disseny premiat col·laborarà amb la regidoria de Cultura en la maquetació i la línia gràfica de la resta de materials de la Festa Major.
Els darrers anys, la imatge gràfica de la festa ha estat creada per l’artista Ramon-Àngel Davins (2025), l’il·lustrador Pol Blanca (2024) i la fotògrafa i creativa Kàtia Prat (2023), amb propostes directament protagonitzades per elements del patrimoni festiu, en els dos darrers casos, i una altra de més conceptual, en l’anterior.
Les bases completes del concurs es poden descarregar del web municipal, aquí.