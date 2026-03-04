Solsona i el Solsonès reivindiquen la saviesa ancestral femenina amb una desena d’actes pel 8M

Solsona i el Solsonès commemoren el 8 de Març, Dia internacional de les dones, amb una desena d’actes des d’aquest dissabte fins al 12 d’abril. La programació, impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès a través d’Igualtat i Feminismes, ajuntaments i entitats del territori, combina festa, caminades, actes institucionals, formació, música i teatre amb un eix temàtic que reivindica la saviesa ancestral femenina.
Sota el lema “Dones de fum i aigua”, el programa arriba a Solsona, Torà, Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers. La imatge evoca éssers mitològics representats per figures femenines misterioses que habitaven fonts, gorgs i salts d’aigua, i esdevé un homenatge als sabers vinculats a la salut, les cures, els remeis i els cicles de la natura i de la vida. Un retorn a les arrels i a un llegat que avui es reivindica com a propi. La il·lustració de la campanya és obra de l’artista solsonina Anna Terricabras, “Volianna”.
El programa s’enceta aquest dissabte a les nou del vespre al poliesportiu de Torà amb la Festa de les Dones, organitzada per l’Associació Santa Àgueda amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Diumenge, 8 de març, el focus se situarà a Solsona amb la novena edició de la caminada “Ens movem per les dones”, iniciativa de l’Associació de Dones del Solsonès. La sortida serà a les nou del matí des del passeig, amb dues opcions de recorregut: una ruta llarga de 10 quilòmetres i una de curta de 4,5. Les inscripcions tenen un cost de 5 euros —gratuïtes per als menors de 10 anys i per a les sòcies— i inclouen avituallament, un obsequi i sortejos.
També diumenge, a les dotze del migdia, la biblioteca Carles Morató acollirà la presentació del darrer llibre del periodista Toni Cruanyes, La dona del segle (Columna, 2025), en un acte organitzat per Òmnium Solsonès. A la una, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona convoquen la ciutadania davant la casa consistorial per a l’acte institucional del 8M, amb la lectura del manifest i la voluntat de reivindicar el camí encara no completat cap a una societat més justa i igualitària. A Torà, la cita serà a les sis de la tarda, també davant l’ajuntament, amb lectura del manifest i un berenar popular organitzat per l’Associació de Dones Toraneses amb la col·laboració del consistori.
La formació també té un paper destacat en el programa. Dilluns vinent a les set del vespre a la sala d’actes de l’Ajuntament de Torà, el consistori i el Consell Comarcal organitzen un curs sobre prevenció i atenció a les violències sexuals en espais d’oci, amb l’objectiu de dotar la població d’eines per avançar en la lluita contra aquestes xacres.
El dissabte 21 de març, el Consell i l’Ajuntament de Solsona organitzen un curs d’introducció a la medicina tradicional mediterrània. La terapeuta i formadora Anaïs Estrems Garcia, responsable d’El Jardí de les Bruixes, explicarà a les participants diferents remeis de la farmacopea mediterrània i els seus usos. La formació es durà a terme a l’auditori de la sala polivalent de deu a una i de tres a sis, amb inscripció prèvia gratuïta al correu igualtat.treball@elsolsones.cat.
La música també tindrà el seu espai amb el projecte artisticomusical Goig, que arribarà al claustre del monestir de Sant Llorenç de Morunys el dissabte 28 de març a dos quarts de set del vespre. La proposta de Ramon Franch, Elena Ribera i Laia Tatjé revaloritza goigs i devocions populars a partir de la recuperació i adaptació de melodies transmeses oralment. Les entrades, a 10 euros, es podran adquirir en línia a https://entradessolsones.com/ i a taquilla.
Teatre d’entrada lliure
La cloenda del programa serà l’11 d’abril a les vuit del vespre al teatre comarcal de Solsona, amb la representació de l’obra Dones de flors i herbes, a càrrec de La Fanga Escènica. L’espectacle gira entorn de la història de dues trementinaires que abandonen la vall de la Vansa per emprendre els seus viatges a peu i que, més enllà dels remeis que porten, amaguen cadascuna un secret que es farà cada vegada més evident. És una activitat d’entrada lliure organitzada per l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal.
Finalment, d’acord amb l’eix temàtic d’enguany, el diumenge 12 d’abril s’ha programat una caminada etnobotànica amb sortida a la font de la Puda, a la Coma i la Pedra, i arribada a Guixers. La proposta convida a reconnectar amb la natura i la saviesa popular del territori a través d’una passejada guiada per descobrir usos tradicionals de les plantes del nostre entorn.
La programació del 8M al Solsonès està finançada, en part, per la Diputació de Lleida i de la Generalitat de Catalunya.
La il·lustració de la campanya d’enguany, obra de Volianna, tal com ella explica, “representa el pas d’una trementinaire que deixa darrere seu un rastre de fum i aigua, metàfora de la seva naturalesa dual i del fil invisible que uneix mitologia, memòria i saviesa femenina del món rural”. La figura, acompanyada per la roda de l’any, esdevé “símbol d’un coneixement que transcendeix el temps”. Formalment, la peça combina diverses tècniques, des del grafit i l’aquarel·la fins a la pintura acrílica sobre cartró gris i el gravat, en una composició construïda mitjançant collage manual i digital.
En un any inspirat en l’aura que envolta les dones de fum i aigua, el Solsonès aprofita el 8 de març per posar veu i rostre a una herència femenina que brolla com les fonts que inspiren el lema: discreta però persistent, antiga i alhora viva. Una saviesa que, com l’aigua, troba sempre el seu curs.