03 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Mònica Mendoza presenta a Solsona el llibre «El conjunt de les fàbriques tèxtils del Cardener»

L'arquitecta solsonina Mònica Mendoza presenta a la biblioteca un llibre que analitza el riu Cardener com un dels principals eixos de la industrialització tèxtil a Catalunya amb un total de trenta-cinc fàbriques que van transformar el territori

  • Cartell

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de març de 2026 a les 10:23

La biblioteca Carles Morató acollirà el 6 de març, a les 18.30 h, la presentació del llibre El conjunt de les fàbriques tèxtils del Cardener. Què va ser i què en queda?, de l’arquitecta Mònica Mendoza Torrabadella (Solsona, 1990). A més de l'autora, hi participarà l’arquitecte Antoni Vilanova Omedas, expresident de l’Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (2014–2024), que contextualitzarà l’obra des del punt de vista territorial i patrimonial.

Publicat pel Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, el llibre analitza el paper del riu Cardener com a eix fonamental de la industrialització tèxtil catalana entre els segles XIX i XX. Al llarg del seu curs, des del Solsonès fins al Bages, s’hi van construir trenta-cinc fàbriques que van transformar profundament el paisatge, l’economia i la societat del territori.

L’obra ofereix una mirada rigorosa a l’evolució històrica d’aquest conjunt industrial, a les seves tipologies arquitectòniques i urbanístiques i a la situació actual d’aquest patrimoni. L’estudi posa de manifest com l’arquitectura, la implantació territorial i el model constructiu d'aquest conjunt fabril han condicionat el seu estat de conservació i alerta del risc de pèrdua d’un llegat clau per a la història del país.

La presentació inclourà una exposició del treball de recerca per part de l’autora i un diàleg obert amb el públic sobre els reptes de conservació i futur del patrimoni industrial vinculat al Cardener.

  • PRESENTACIÓ DE LLIBRE: 'El conjunt de les fàbriques tèxtils del Carner', de Mònica Mendoza
  • 06/03/2026
  • de 18:30 a 19:30
  • Saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca Carles Morató 

Et pot interessar