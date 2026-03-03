Mònica Mendoza presenta a Solsona el llibre «El conjunt de les fàbriques tèxtils del Cardener»

La biblioteca Carles Morató acollirà el 6 de març, a les 18.30 h, la presentació del llibre El conjunt de les fàbriques tèxtils del Cardener. Què va ser i què en queda?, de l’arquitecta Mònica Mendoza Torrabadella (Solsona, 1990). A més de l'autora, hi participarà l’arquitecte Antoni Vilanova Omedas, expresident de l’Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (2014–2024), que contextualitzarà l’obra des del punt de vista territorial i patrimonial.
Publicat pel Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, el llibre analitza el paper del riu Cardener com a eix fonamental de la industrialització tèxtil catalana entre els segles XIX i XX. Al llarg del seu curs, des del Solsonès fins al Bages, s’hi van construir trenta-cinc fàbriques que van transformar profundament el paisatge, l’economia i la societat del territori.
L’obra ofereix una mirada rigorosa a l’evolució històrica d’aquest conjunt industrial, a les seves tipologies arquitectòniques i urbanístiques i a la situació actual d’aquest patrimoni. L’estudi posa de manifest com l’arquitectura, la implantació territorial i el model constructiu d'aquest conjunt fabril han condicionat el seu estat de conservació i alerta del risc de pèrdua d’un llegat clau per a la història del país.
La presentació inclourà una exposició del treball de recerca per part de l’autora i un diàleg obert amb el públic sobre els reptes de conservació i futur del patrimoni industrial vinculat al Cardener.
- PRESENTACIÓ DE LLIBRE: 'El conjunt de les fàbriques tèxtils del Carner', de Mònica Mendoza
- 06/03/2026
- de 18:30 a 19:30
- Saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca Carles Morató