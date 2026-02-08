Sant Joan acull la presentació d'un llibre clau sobre les fàbriques tèxtils del Cardener

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa presenta el llibre El conjunt de les fàbriques tèxtils del Cardener. Què va ser i què en queda?, de l'arquitecta Mònica Mendoza, una recerca que analitza el paper clau del riu Cardener en la industrialització tèxtil catalana i l'estat actual d'un patrimoni sovint oblidat. La primera presentació tindrà lloc l'11 de febrer a la Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada.
Un riu que va transformar el territori
El riu Cardener va esdevenir, entre els segles XIX i XX, un dels principals eixos de la industrialització tèxtil a Catalunya. Al llarg del seu curs es van implantar fins a trenta-cinc fàbriques que van modificar profundament el paisatge, l'economia i la vida social dels municipis que travessa. Aquest és el punt de partida del llibre de Mònica Mendoza, que ofereix una visió detallada i rigorosa d'aquest conjunt industrial.
L'obra analitza com la força hidràulica del Cardener va permetre el desenvolupament d'un sistema productiu que va generar riquesa, ocupació i nous models urbans, però que també va deixar una empremta física i patrimonial que avui, en molts casos, es troba en una situació fràgil.
Arquitectura, urbanisme i estat de conservació
El llibre no només fa un recorregut històric, sinó que aprofundeix en les tipologies arquitectòniques i urbanístiques de les fàbriques tèxtils del Cardener. Mendoza estudia com aquests conjunts industrials s'integraven en el territori i quines solucions constructives es van adoptar al llarg del temps.
Un dels eixos centrals de la publicació és l'anàlisi de l'estat actual d'aquest patrimoni. Moltes de les antigues fàbriques es troben abandonades, transformades sense criteris patrimonials o mancades de protecció legal. El llibre convida a reflexionar sobre la necessitat de preservar aquest llegat com a part essencial de la memòria col·lectiva i de la identitat del territori.
Una presentació oberta al debat
La primera presentació del llibre tindrà lloc el dimecres 11 de febrer, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada. L'acte inclourà una exposició del treball de recerca per part de l'autora i un diàleg obert amb el públic sobre els reptes de conservació i les perspectives de futur del patrimoni industrial vinculat al Cardener.
La sessió comptarà també amb la participació d'Antoni Vilanova i Omedas, expresident de l'AADIPA (2014–2024), que contextualitzarà l'obra des del punt de vista territorial i patrimonial.
Compromís amb el patrimoni industrial
Amb aquesta publicació, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa reforça el seu compromís amb la recerca, la difusió i la preservació del patrimoni industrial. El llibre s'inscriu en una línia de treball que vol generar debat sobre la memòria, la identitat i el futur dels espais productius vinculats als rius i a la industrialització.
Autora i pròximes presentacions
Mònica Mendoza Torrabadella (Solsona, 1990) és arquitecta per l'ETSAB-UPC, amb formació especialitzada en teoria, història i intervenció en patrimoni arquitectònic. Cofundadora de Cultiva Arquitectura, treballa en projectes de restauració i rehabilitació i col·labora en publicacions especialitzades.
Després de Sant Joan de Vilatorrada, el llibre es presentarà el 13 de febrer a la Llibreria Parcir de Manresa, el 6 de març a la Biblioteca Carles Morató de Solsona, el 27 de març a la Biblioteca Ateneu de les Bases de Manresa i el 17 d'abril a la Biblioteca de Súria.