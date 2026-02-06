Cuina i arquitectura dialogaran a Manresa amb Maria Nicolau i Anna Puigjaner

La cuinera i divulgadora Maria Nicolau i l'arquitecta Anna Puigjaner protagonitzaran l'acte de cloenda de la mostra Paisatges Habitacionals a Manresa, en una conversa que posarà en relació la cuina, l'arquitectura i les formes d'habitar contemporànies. La cita tindrà lloc dijous 12 de febrer, a les 7 del vespre, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, amb entrada lliure.
Un diàleg entre disciplines per repensar l'habitar
La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) convida professionals del sector i ciutadania a participar en aquest debat que posarà el punt final a la mostra Paisatges Habitacionals. L'acte està impulsat per la mateixa Demarcació i organitzat per Arquitectes per l'Arquitectura (AxA), i proposa una conversa entre dues veus reconegudes que, des de camps aparentment diferents, comparteixen una mirada crítica sobre la cultura material i les maneres de viure.
Maria Nicolau i Anna Puigjaner dialogaran sobre l'espai domèstic, la vida quotidiana i el paper que tenen elements com la cuina en la configuració social i arquitectònica de l'habitatge contemporani.
Una exposició sobre habitatge col·lectiu i territori
Paisatges Habitacionals desenvolupa els continguts de la publicació homònima, un projecte editorial que explora el paisatge des de la lògica de l'habitar i ofereix una mirada inclusiva sobre l'habitatge col·lectiu. L'exposició, comissariada per Alejandra Liébana, de Carbon Neutral Studio, connecta arquitectures locals amb referents europeus, establint diàlegs que permeten repensar els models residencials actuals.
La mostra ha estat impulsada pel COAC Comarques Centrals, AMB·IMPSOL i AxA, i posa un èmfasi especial en la sostenibilitat. Tots els materials utilitzats són reciclables o reciclats, lliures de toxicitat i pensats per garantir la circularitat un cop finalitzi el seu cicle de vida.
Dues veus amb trajectòries consolidades
Maria Nicolau, nascuda a la Garriga, acumula més de vint-i-cinc anys d'experiència en cuines de Catalunya, Espanya i França, des de restaurants fins a serveis privats i grans banquets. Actualment viu en un petit poble de muntanya i centra la seva activitat en l'escriptura i la divulgació gastronòmica.
Anna Puigjaner és cofundadora de l'estudi d'arquitectura MAIO i combina la pràctica professional amb la docència i la recerca en universitats d'arreu del món. És autora de Kitchenless City, una reflexió sobre el rol ideològic de la cuina i la necessitat de models residencials més flexibles.
L'acte és obert a tothom fins a completar l'aforament.