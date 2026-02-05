La DO Pla de Bages es promociona a Barcelona Wine Week davant 26.000 professionals

La Denominació d'Origen Pla de Bages ha participat a Barcelona Wine Week 2026, la fira de referència del vi de qualitat, que ha tancat una edició marcada per la projecció internacional amb prop de 26.000 assistents. La presència de la DO ha servit per consolidar el seu posicionament en el sector, promocionar el territori i establir nous contactes comercials i professionals.
Presència estratègica per reforçar el posicionament
La participació de la DO Pla de Bages a la fira ha tingut com a objectiu principal guanyar visibilitat dins del panorama vitivinícola i destacar la identitat pròpia dels seus vins, basada en les varietats autòctones i el projecte col·lectiu dels cellers del territori.
Barcelona Wine Week s'ha convertit en una plataforma clau per connectar amb importadors, distribuïdors, prescriptors i professionals del sector. En aquest context, representants dels cellers han coincidit a assenyalar la utilitat de la trobada per ampliar horitzons comercials i enfortir vincles amb el sector. El celler Collbaix destacava que la fira és "una gran oportunitat per obrir-nos al món" i per retrobar-se amb altres professionals.
Contactes, aprenentatge i projecció exterior
La participació ha facilitat l'establiment de relacions amb compradors i experts, consolidant la DO Pla de Bages com una denominació amb personalitat pròpia i compromesa amb la qualitat i la sostenibilitat. Joan Soler, del celler Eixibis, posava en relleu la doble dimensió de l'esdeveniment: d'una banda, la possibilitat de donar-se a conèixer i captar nous clients; de l'altra, l'aprenentatge que s'obté en compartir espai amb projectes d'arreu del món.
També per al celler Abadal la fira ha estat una oportunitat per arribar a diferents públics. El seu representant subratllava la importància tant de reforçar la part exportadora com de donar a tastar noves anyades a clients actuals i potencials del territori.
L'enoturisme, protagonista en un workshop especialitzat
Durant la fira es va celebrar un workshop d'enoturisme organitzat per la Ruta del Vi del Pla de Bages. Aquesta activitat va permetre presentar projectes turístics i experiències vinculades al vi que ofereix la comarca, reforçant la idea del territori com a destinació enoturística.
A més de les presentacions, s'hi van mantenir reunions professionals amb l'objectiu d'atraure nous clients i consolidar relacions comercials, combinant promoció del producte, experiència turística i networking en un mateix espai.
Participació també a l'Hotel Wine Fest
La presència de la DO Pla de Bages es va ampliar amb la participació a l'Hotel Wine Fest, que va cloure la seva tercera edició en el marc del programa paral·lel BWW Likes the City. L'acte de lliurament de premis es va celebrar al Speaker's Corner de la fira i va reconèixer diferents iniciatives gastronòmiques i hoteleres vinculades al vi.
En aquesta edició, el Mandarin Oriental Barcelona, hotel amfitrió de la DO Pla de Bages i la DO Penedès, va rebre el Premi del Públic a la Millor Experiència. El reconeixement es va atorgar a l'equip del restaurant Moments, valorat per la seva proposta enogastronòmica global, que incloïa tant la qualitat de l'oferta com l'atenció i l'entorn.
D'altra banda, l'Almanac Barcelona va obtenir el Premi Maridatge Aliments d'Espanya, concedit per un jurat professional, consolidant el nivell gastronòmic del festival i el seu paper com a plataforma d'excel·lència en el maridatge entre cuina i vi.
Un sector que aposta per aliances i experiències
La participació a Barcelona Wine Week i a l'Hotel Wine Fest reflecteix la voluntat de la DO Pla de Bages de teixir aliances amb el sector gastronòmic i hoteler i de situar els seus vins en contextos d'experiència i prescripció. Aquesta estratègia respon a la necessitat de projectar el vi no només com a producte, sinó com a element cultural i territorial amb valor afegit.
El president de la DO Pla de Bages, Carles Playà, ha remarcat que aquests esdeveniments permeten mostrar la singularitat dels vins del territori davant professionals i públic especialitzat. Segons Playà, la participació facilita establir contactes, aprendre de la resta de productors i reforçar la presència internacional, amb l'objectiu que els vins del Pla de Bages siguin reconeguts tant per la seva qualitat com per la història i la passió que hi ha darrere de cada ampolla.