La DO Pla de Bages convoca una nova edició del Premi Viu la Pedra Seca per protegir patrimoni

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages ha obert una nova convocatòria del guardó Viu la Pedra Seca, una iniciativa orientada a preservar, recuperar i donar visibilitat a les construccions tradicionals que formen part del llegat agrícola i vitivinícola del territori. Amb més de 6.500 barraques documentades i la densitat més alta d'aquest tipus d'elements a Catalunya, el Bages es consolida com un espai clau en la conservació d'aquest patrimoni, reconegut per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. El premi vol reforçar aquest compromís i incentivar tant la rehabilitació com la recerca i la divulgació.
Un llegat excepcional al cor del Bages
El Bages és testimoni d'un passat vitícola intens que ha deixat una empremta patrimonial singular. Barraques de vinya, marges i murs configuren un paisatge construït amb tècniques tradicionals que han estat determinants en l'ordenació del territori, especialment durant el segle XIX.
Segons dades de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, arreu del país hi ha prop de 30.000 elements d'aquest tipus, entre els quals pous de glaç o forns de calç. La zona emparada per la DO Pla de Bages concentra la major densitat d'aquestes construccions, fet que reforça la seva responsabilitat en la conservació i valorització d'aquest llegat.
Un concurs amb més de 25 anys d'història
El Premi Viu la Pedra Seca s'inscriu dins el Concurs de Rehabilitació de Barraques de Vinya i altres construccions tradicionals del Bages, que se celebra des de fa més de 25 anys i que arriba enguany a la seva dotzena edició. Al llarg de totes aquestes convocatòries, el certamen ha contribuït a la recuperació de nombroses estructures i ha ajudat a mantenir viu un patrimoni estretament lligat al paisatge bagenc.
Aquesta edició compta amb el suport d'entitats del territori dedicades a l'estudi i la difusió d'aquest tipus d'arquitectura, com el Centre d'Estudis del Bages i el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.
Dues categories per reconèixer restauració i coneixement
El premi estableix dues categories diferenciades. La primera, anomenada Pedra Seca, està destinada a reconèixer la rehabilitació de barraques de vinya, tines, marges i murs construïts amb la tècnica tradicional. Per participar-hi cal aportar imatges prèvies a la restauració, i cada participant pot presentar més d'una actuació.
La segona categoria, Pedra Viva, s'adreça a projectes de recerca, estudis, treballs acadèmics, iniciatives educatives, accions de difusió o propostes de posada en valor relacionades amb el patrimoni vitivinícola. El jurat valorarà aspectes com la rellevància del projecte, l'esforç en la seva execució, l'impacte divulgatiu i la projecció futura.
En cada categoria s'atorgaran dos premis. A Pedra Seca, les dotacions són de 700 i 400 euros, mentre que a Pedra Viva els guardons estan dotats amb 400 i 200 euros.
Jurat especialitzat i calendari
El jurat està integrat per experts en construccions tradicionals i professionals vinculats al sector vitivinícola del Bages. En formen part Joan Francesc Baltiérrez, Albert Fàbrega, Eva Farré, Jordi Griera, Jaume Plans, Josep M. Soler i Mireia Vila.
El termini de presentació de propostes finalitzarà el 23 de juny, i el lliurament dels premis es farà durant la primera quinzena d'octubre. Les bases completes es poden consultar al web de la DO Pla de Bages.
Mirant cap a la trobada del 2027
La convocatòria del premi s'emmarca també en un horitzó destacat per al territori. L'any 2027, Manresa i el Bages es convertiran en l'epicentre de l'arquitectura tradicional als Països Catalans amb l'acollida de la XIV Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional, coincidint amb els 25 anys de la primera edició celebrada també a la ciutat.
Aquesta fita representa una oportunitat per reforçar el paper del territori com a referent en la preservació, l'estudi i la difusió d'aquest patrimoni, generar complicitats entre professionals i institucions i situar el debat sobre el futur d'aquestes construccions en un moment clau per a la seva protecció i reconeixement.