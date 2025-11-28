La Ruta del Vi DO Pla de Bages consolida un any de creixement

La Ruta del Vi DO Pla de Bages ha celebrat aquest dijous la seva Jornada anual de Membres a la Masia Les Quingles de Calders, una trobada clau que ha reunit una trentena de representants de cellers, allotjaments, restaurants, empreses d'activitats i administracions. La sessió ha comptat amb la participació del president de Bages Turisme, Eloi Hernàndez; del president de la DO Pla de Bages, Carles Playà, i del conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, que han coincidit en destacar que el 2025 s'ha tancat com un exercici de consolidació i expansió.
Les dades ho evidencien: els cellers que formen part de la Ruta han rebut prop de 65.000 visitants, un 7% més que l'any anterior. Els wine bars han sumat gairebé 88.000 persones, un increment de l'1,3%, mentre que els esdeveniments organitzats pels cellers han superat els 18.000 assistents, un creixement del 55% que s'ha valorat com a especialment rellevant pel seu impacte i intensitat. En conjunt, les xifres situen la Ruta del Vi per sobre dels objectius fixats pel Pla Estratègic, que marcava el repte d'arribar als 80.000 participants anuals combinant visites, wine bars i esdeveniments.
L'informe de resultats també confirma un patró de temporalitat molt definit: la primavera i la tardor continuen essent les estacions preferides pels enoturistes, amb puntes d'activitat concentrades als mesos de maig, juny, setembre i octubre, moments en què coincideixen propostes vinculades a la verema o experiències temàtiques de gran demanda.
Un públic més divers i jove, i un territori cada vegada més atractiu
Durant la Jornada, s'ha analitzat l'evolució del perfil dels visitants i s'ha constatat un fenomen ascendent: l'enoturisme al Bages atreu cada vegada més franges d'edat joves, situant la mitjana entre els 26 i els 45 anys. La majoria de visitants arriben en parella, i tot i que Catalunya continua liderant la procedència, s'ha observat un augment d'assistents procedents de fora de la comarca i un increment notable del públic internacional.
En aquest terreny, destaca especialment el pes creixent dels turistes dels Estats Units d'Amèrica, que se sumen al públic habitual procedent d'Europa. Un altre element significatiu és el paper cada cop més determinant de les agències i intermediaris en la planificació del viatge, una tendència que els actors del sector han subratllat com una oportunitat clara per professionalitzar i ampliar l'abast comercial de la Ruta.
Un 2025 marcat per nous productes, accions comercials i professionalització
La trobada ha servit per revisar les accions impulsades aquest 2025, un any en què la Ruta del Vi ha consolidat projectes clau. Entre els més destacats hi ha Notes de tast, que ha reforçat el posicionament del territori com a espai d'experiències singulars; el llançament d'idees de viatge i butlletins segmentats, i el bon funcionament de les accions comercials i de promoció, com la participació en fires, workshops i famtrips.
La professionalització també ha estat una peça fonamental del progrés del sector. Els programes de formació especialitzada en vins del territori i en anglès turístic han contribuït a reforçar la qualitat del servei i a dotar els professionals del Bages d'eines competitives per a un context internacional en creixement.
Estratègia 2026: comercialització, expertesa i productes globals
De cara al 2026, la Ruta del Vi DO Pla de Bages ha plantejat una nova fase d'acció centrada en la intensificació de la comercialització i en la creació de productes globals que ampliïn i enriqueixin l'experiència enoturística. L'objectiu és atraure nous públics i mercats, mantenint l'autenticitat que caracteritza el territori i que el diferencia en un panorama cada vegada més competitiu.
En aquest marc, la taula rodona dedicada a la comercialització, amb la participació de Begoña Fernández, Rocío Torres i Meritxell Solé, ha abordat la necessitat de crear productes paquetitzats, adaptables als canals de venda professionals, i d'establir una col·laboració sòlida entre agents públics i privats. Els ponents han coincidit en subratllar la importància del treball coordinat i de l'acció comercial continuada per fer el salt de qualitat que reclama el sector.
Noves adhesions i posada en valor dels espais d'acollida del territori
La Jornada ha culminat amb la tradicional entrega de plaques que reconeixen les noves adhesions a la Ruta del Vi. En aquesta ocasió, s'ha incorporat l'hotel restaurant Urbisol, que se suma a una comunitat creixent d'establiments compromesos amb l'enoturisme i amb l'excel·lència en els serveis d'acollida.
La trobada s'ha clos amb una visita a Les Quingles, el projecte d'allotjament que ha acollit la Jornada i que aviat formarà part de l'oferta de la Ruta. La Masia Les Quingles, situada en un entorn natural privilegiat, és un exemple de la capacitat del territori per generar experiències singulars i integrades en el paisatge, un valor afegit que reforça l'atractiu del Bages com a destinació d'interès enoturístic.
Una iniciativa territorial amb visió internacional
La Ruta del Vi és una iniciativa impulsada per Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages i pel Consell Regulador de la DO Pla de Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat i la Unió Europea. El projecte té com a missió posicionar el Bages com una destinació enoturística de referència, destacant la seva tradició vinícola, el patrimoni històric i la qualitat dels seus cellers, establiments i serveis.
L'impuls ha crescut gràcies al reconeixement recent de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia, fet que ha afavorit una aposta decidida pel turisme sostenible, la promoció internacional i la posada en valor del paisatge vitivinícola. L'Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme continuen treballant de manera activa per reforçar el conjunt de les rutes del vi del país, amb una participació destacada del Bages en aquest procés de projecció global.