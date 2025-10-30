La DO Pla de Bages celebra 30 anys amb una festa que exalta el vi, el patrimoni i la terra

La Denominació d'Origen Pla de Bages ha celebrat aquest dimecres el seu 30è aniversari amb una jornada festiva a Món Sant Benet que ha reunit 200 persones entre viticultors, institucions i agents del territori. L'acte ha posat en valor la trajectòria del sector i l'esforç col·lectiu per recuperar varietats autòctones i consolidar el Bages com a terra de vi.
Tres dècades de vinya, patrimoni i compromís amb la terra
La DO Pla de Bages ha commemorat 30 anys d'història amb una celebració plena de simbolisme al monestir de Sant Benet de Bages, espai emblemàtic del passat vinícola de la comarca. L'esdeveniment, que ha aplegat 200 assistents, ha servit per reconèixer el camí recorregut pel sector vitivinícola bagenc en tres dècades de treball per recuperar varietats locals, impulsar la sostenibilitat i projectar el Bages com a territori enològic de referència.
La jornada es va iniciar amb l'experiència Viviví, una proposta sensorial dissenyada per La Gastronòmica, que ha combinat tastos de vi amb música de violí i violoncel en el celler del monestir. L'activitat ha ofert als participants un recorregut per la història del vi al Bages, amb una ambientació escènica que evocava les arrels vinícoles del territori.
Reconeixements i valors fundacionals
Durant l'acte, la DO Pla de Bages ha retut homenatge als antics secretaris i presidents que han contribuït al seu creixement: Robert Martí, Jaume Pont, Joan Francesc Baltiérrez, Valentí Roqueta -un dels impulsors de la denominació- i Joan Soler.
El president actual, Carles Playà, ha subratllat que "la Denominació d'Origen és una eina clau per preservar el patrimoni vinícola i impulsar el desenvolupament cultural, turístic i econòmic del territori". Playà ha destacat la feina col·lectiva dels fundadors i la vigència dels valors que van donar origen a la DO, reafirmant el compromís amb la qualitat i l'excel·lència de varietats com el picapoll, símbol identitari del Bages.
Una festa de maridatge entre cuina i vi
La jornada s'ha tancat amb una festa gastronòmica a La Fonda de Sant Benet, on els cuiners Ivan Margalef (restaurant L'Ó, una estrella Michelin) i Jordi Álvarez (La Fonda) han elaborat un menú homenatge als productes de proximitat i als vins de la DO Pla de Bages. Els assistents han pogut tastar 23 referències de vi, una per cada celler que forma part de la denominació.
Entre els assistents hi havia representants institucionals, viticultors, alcaldes del Bages, el president del Consell Comarcal i el president del Parlament, Josep Rull. L'acte, conduït per la meteoròloga Gemma Puig, ha combinat emoció, cultura i orgull de territori per celebrar tres dècades d'arrelament i futur per al vi del Bages.