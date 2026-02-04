Artés acollirà un acte sobre la memòria històrica del cooperativisme al Celler Cooperatiu

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha organitzat un acte dedicat a la memòria històrica del cooperativisme que tindrà lloc diumenge 8 de febrer, a les 12 del migdia, al Celler Cooperatiu d'Artés. L'activitat vol posar en valor el passat i el present del moviment cooperatiu a través d'un recorregut per la història del celler artesenc i una aproximació al cooperativisme al Berguedà, amb la participació de diversos historiadors.
Un recorregut pel cooperativisme a partir del Celler Cooperatiu d'Artés
L'Espai Artium del Celler Cooperatiu d'Artés serà l'escenari de l'acte organitzat per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central amb l'objectiu de recuperar i divulgar la memòria històrica del cooperativisme al territori. Sota el lema "vine a descobrir la memòria històrica del cooperativisme", la proposta convida el públic a conèixer el paper que aquest moviment ha tingut en el desenvolupament econòmic i social de diverses comarques del país.
Una de les parts centrals de l'activitat serà el repàs a la història del Celler Cooperatiu d'Artés, que es farà a través de vins emblemàtics de la cooperativa. Aquest recorregut anirà a càrrec de la historiadora Mireia Vila, que contextualitzarà l'evolució del celler dins del marc del cooperativisme agrari i del seu arrelament al municipi i al territori.
El cooperativisme al Berguedà, a debat
L'acte també dedicarà una part destacada a analitzar el cooperativisme al Berguedà, amb la participació dels historiadors Daniel Raya i Rosa Serra. Raya és l'autor del llibre El cooperativisme al Berguedà: una història de l'economia social i solidària (1869-2025), una obra que recull més de cent cinquanta anys d'experiències cooperatives a la comarca i en la qual també ha col·laborat Rosa Serra.
La conversa permetrà aprofundir en les arrels històriques del cooperativisme berguedà, així com en la seva evolució i adaptació als diferents contextos socials, econòmics i polítics. L'objectiu és oferir una mirada ampla sobre el paper de l'economia social i solidària com a eina de transformació i cohesió territorial.
Una invitació oberta a la ciutadania
L'activitat, que tindrà lloc diumenge 8 de febrer a les 12 del migdia, és oberta a tota la ciutadania i s'adreça tant a persones interessades en la història com a aquelles que volen conèixer millor el cooperativisme com a model socioeconòmic. Des de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central es destaca la importància de recuperar i valorar aquestes experiències col·lectives, sovint poc visibles, però clau per entendre el desenvolupament de molts municipis i comarques.
La proposta combina divulgació històrica, reflexió i territori, tot posant en relleu el vincle entre patrimoni, economia social i identitat local.
L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és un servei públic impulsat per la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya (XAC). La seva tasca se centra en la promoció i l'enfortiment de l'economia social i solidària i del cooperativisme a les comarques del Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona i el Solsonès.
Els serveis que ofereix l'Ateneu s'adrecen a persones i projectes que volen desenvolupar iniciatives socioeconòmiques transformadores, basades en el treball col·lectiu, la gestió democràtica i l'arrelament al territori. A través del seu acompanyament, l'Ateneu contribueix a la construcció d'una economia més justa, sostenible i cohesionada.
Actualment, a Catalunya hi ha un total de catorze ateneus cooperatius, l'actuació dels quals s'emmarca dins del Programa d'Economia Social de la Generalitat. Aquest conjunt d'eines públiques té com a finalitat impulsar models econòmics alternatius que posin les persones i el territori al centre.
Memòria, territori i economia social
Amb aquest acte al Celler Cooperatiu d'Artés, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central reforça la seva aposta per vincular memòria històrica i present del cooperativisme, posant en valor experiències que han contribuït decisivament al desenvolupament social i econòmic del país. La jornada vol ser, alhora, un espai de coneixement, reconeixement i reflexió sobre el llegat cooperatiu i el seu paper en els reptes actuals i futurs del territori.