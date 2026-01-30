Manresa acollirà la primera Escola d'Hivern de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya

Manresa acollirà els dies 3 i 4 de febrer la primera Escola d'Hivern de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius (XAC), que reunirà un centenar de persones dels equips tècnics dels catorze ateneus cooperatius de Catalunya. La trobada es consolida com un espai clau de formació, intercooperació i suport mutu dins del cooperativisme català.
Una cita clau per a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius
L'Escola d'Hivern serà un dels moments més rellevants de l'activitat de la XAC durant el 2026. Es tracta d'un espai formatiu autoorganitzat per la mateixa xarxa amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis que ofereixen els ateneus cooperatius i donar resposta a les necessitats de formació especialitzada detectades pels equips tècnics.
A més de la vessant formativa, la iniciativa vol reforçar la trobada, la coneixença i el suport mutu entre les persones que treballen als ateneus, un fet que exemplifica la consolidació de la xarxa, en funcionament des de l'any 2016.
Retorn de l'experiència amb el cooperativisme basc
La jornada de dimecres 4 de febrer inclourà el retorn de la visita formativa i d'intercooperació que una representació de la XAC va fer al món cooperatiu basc el març passat. En aquest marc, una desena de cooperativistes d'Euskal Herria participaran a les formacions previstes aquell dia a Manresa, afavorint l'intercanvi d'experiències entre territoris.
Un programa adaptat als serveis dels ateneus
El programa de l'Escola d'Hivern s'ha estructurat tenint en compte els diferents serveis que executen els ateneus cooperatius. Inclou formacions sobre l'acompanyament a projectes cooperatius, la formació, la sensibilització i la dinamització, així com sobre comunicació, coordinació i gestió.
També s'ha previst un espai formatiu específic d'acollida per a les persones que s'han incorporat recentment als equips tècnics dels ateneus cooperatius.
Suport institucional i commemoració del desè aniversari
Totes les sessions de l'Escola d'Hivern de la XAC es faran a les aules de la Universitat de Manresa i compten amb el suport de l'Ajuntament de Manresa. Els ateneus cooperatius, promoguts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, celebren enguany el seu desè aniversari i són impulsats per entitats de l'economia social i solidària d'arreu del país.