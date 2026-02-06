Cardona acollirà el V Congrés Internacional sobre la Sal del 4 al 7 de juny

Cardona serà la seu del V Congrés Internacional sobre la Sal, que se celebrarà del 4 al 7 de juny i reunirà especialistes de diversos àmbits per reflexionar sobre el passat, el present i el futur de l'explotació salinera. El congrés coincidirà amb la Festa de la Sal i amb la commemoració dels cent anys de l'obertura dels pous de la mina de Cardona.
Un congrés internacional en un marc patrimonial singular
El V Congrés Internacional sobre la Sal està organitzat per les societats científiques SEDPGYM (Sociedad en Defensa del Patrimonio Geológico y Minero) i SIGMADOT (Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i la Gestió del Territori), amb la col·laboració de la Fundació Cardona Històrica. La cita situa Cardona com a punt de trobada de la recerca i la divulgació vinculades a la sal, aprofitant un entorn patrimonial de primer ordre com és la Muntanya de Sal.
El congrés arriba després de les edicions celebrades a Ciempozuelos (Madrid) els anys 2006 i 2018, Peralta de la Sal (Osca) el 2019 i Rio Maior (Portugal) el 2024. La cinquena edició vol aprofundir en el coneixement global de la sal com a recurs natural, econòmic i cultural.
Passat, present i futur de l'explotació de la sal
El programa científic abordarà el valor cultural i històric de la sal des de disciplines com la geologia, la història, l'arqueologia o l'enginyeria, sense deixar de banda la realitat actual de les explotacions salines que encara es mantenen actives. També es posarà l'accent en la museïtzació i la valorització social d'aquest patrimoni, així com en la innovació i les tecnologies emergents aplicades al sector.
Segons explica Andreu Galera, director de l'Arxiu Històric de Cardona i president del Comitè Científic del congrés, la voluntat és "aprofundir i divulgar el coneixement a l'entorn de la sal i el seu protagonisme en la nostra societat, en el marc excepcional del salí de Cardona i la seva Muntanya de Sal".
Experts d'arreu i activitats complementàries
Es preveu que el congrés aplegui una vuitantena d'experts procedents de diferents disciplines, fet que permetrà un enfocament transversal sobre el patrimoni de la sal. Paral·lelament a les sessions científiques, el programa inclourà visites guiades a espais emblemàtics com la Muntanya de Sal, el Castell de Cardona, el Museu de la Sal Josep Arnau i el Salí de Cambrils.
Tal com destaca Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica, la combinació de l'intercanvi de coneixement amb el turisme i les activitats culturals de la Festa de la Sal "conforma una oferta de molta qualitat que permet posar en valor el patrimoni des de diferents vessants".
El congrés, punt de partida del centenari miner
La celebració del V Congrés Internacional sobre la Sal s'emmarca també en l'inici del cicle commemoratiu dels 100 anys de l'explotació de les sals potàssiques a Cardona, que arrencarà el 2026. Aquesta efemèride vol recordar la importància del projecte miner impulsat per la Unió Espanyola d'Explosius i l'impacte econòmic, polític i social que va tenir sobre el municipi, marcant-lo de manera definitiva.