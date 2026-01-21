Cardona consolida el projecte comunitari Ultramúsics a totes les escoles de primària

El projecte comunitari Ultramúsics es consolida aquest curs a Cardona com una iniciativa educativa i social que apropa l'aprenentatge musical a tots els infants del municipi. Impulsat per l'Ajuntament i desenvolupat conjuntament amb l'Escola Municipal de Música Musicant, el programa permet que l'alumnat de segon cicle de Primària aprengui a tocar un instrument durant l'horari lectiu, sense exclusions. A més de fomentar la formació musical, el projecte promou valors com la cohesió social, el treball en equip i l'accés universal a la cultura.
Un projecte desplegat a totes les escoles
L'Ajuntament de Cardona ha consolidat el projecte Ultramúsics desplegant-lo a les tres escoles de primària del municipi: l'Escola Patrocini, l'Escola Joan de Palà i Vedruna Cardona. El programa s'adreça a l'alumnat del segon cicle de Primària i garanteix que tots els infants tinguin l'oportunitat d'aprendre a tocar un instrument, independentment de la seva situació o entorn.
Aquesta iniciativa està finançada per l'Ajuntament de Cardona i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Aprenentatge musical dins l'horari lectiu
Una de les característiques principals del projecte és que les classes d'instrument es duen a terme dins l'horari escolar. Cada sessió compta amb la participació de tres docents: dos professors de l'Escola Municipal de Música Musicant i un docent del centre educatiu corresponent.
Aquest model facilita la integració de l'aprenentatge musical en el dia a dia de l'escola i reforça el treball col·laboratiu entre els centres educatius i l'escola de música.
Instruments vinculats a la tradició musical local
El projecte se centra principalment en instruments de banda, com el clarinet, el saxòfon, la trompeta i el trombó. Aquesta elecció respon a la tradició de música al carrer arrelada històricament a Cardona, vinculada a aquest tipus d'instruments.
Al mateix temps, s'ha tingut en compte la singularitat de cada centre educatiu. En aquest sentit, a l'Escola Joan de Palà s'hi ofereixen classes d'orquestra de violins, adaptant el projecte a les característiques i interessos del centre.
Música, cohesió social i cultura
Amb Ultramúsics, l'Ajuntament de Cardona i l'Escola Municipal de Música Musicant volen anar més enllà de l'ensenyament instrumental. El projecte busca promoure valors com la cohesió social, el treball col·lectiu i l'accés universal a la cultura musical, tot reforçant el paper de la música com a eina educativa i comunitària per als infants del municipi.