Solsona aconsegueix 319.000 euros per millorar i modernitzar tres equipaments esportius municipals

L’Ajuntament de Solsona rebrà un total de 319.000 euros del pla de xoc de la Generalitat de Catalunya per a la modernització d’instal·lacions esportives per al període 2025-2029. La subvenció cobrirà el 70 per cent de l’import de tres actuacions al pavelló poliesportiu, les piscines municipals i les instal·lacions esportives del carrer del Pedraforca.
L’obra de més envergadura és la millora del pavelló vell del complex poliesportiu, valorada en 286.000 euros. Concretament, ha de servir per a rehabilitar els vestidors i renovar la pista i la seva il·luminació. Una altra, pressupostada en 100.000 euros, és la substitució de la coberta de fibrociment de l’edifici de les piscines municipals. Finalment, s’aprofitarà aquest finançament per condicionar les dues pistes poliesportives a l’aire lliure pendents d’arranjar a l’antic espai de l’escola El Vinyet, al carrer del Pedraforca, amb un cost de 70.000 euros.
Encara queda pendent que la Generalitat concreti les anualitats del finançament. Amb tot, per al regidor d’Urbanisme i Obres Públiques i Esports, Joan Parcerisa, l’anunci de la concessió d’aquesta subvenció “representa un impuls important per a la posada al dia de les instal·lacions esportives municipals amb obres fonamentals per a la seva seguretat, sostenibilitat i funcionalitat”.
Joan Parcerisa va expressar la satisfacció del govern municipal en el darrer Ple, a final de novembre, ja que “feia molts anys que no hi havia una línia de subvencions destinada a instal·lacions esportives”.
Agrupació de municipis
Segons les bases d’aquesta convocatòria del Consell Català de l’Esport, els municipis amb una població inferior als 10.000 habitants podien optar a una subvenció màxima de 160.000 euros. No obstant això, Solsona s’ha pogut acollir a l’assignació del tram de 10.001 a 20.000 habitants gràcies a l’agrupació amb els municipis de Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès, Llobera i Guixers, que ha permès arribar als 319.000 euros.
L’executiu agraeix la col·laboració d’aquests ajuntaments del Solsonès per fer possible aquesta injecció de fons. “No oblidem que els usuaris de les instal·lacions esportives solsonins no són exclusivament de Solsona, sinó que presten servei al conjunt de la comarca”, afirma el titular d’Esports.