Les cròniques dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
Derrota cruel del sènior femení davant l'Olesa (5759)
El sènior femení del CB Solsona va patir diumenge una derrota especialment dolorosa davant l'Olesa, en un partit que semblava ben encarrilat però que es va escapar en els últims segons.
L'inici va ser molt bo per a les solsonines, que van imposar un ritme alt, amb bona defensa, velocitat i efectivitat en el contraatac. Aquest bon joc es va traduir en un clar avantatge al final del primer quart (2111), que fins i tot es va arribar a ampliar fins als 14 punts a l'inici del segon període.
A partir d'aquí, però, l'Olesa va reaccionar. L'encert en el tir exterior i un punt més d'intensitat defensiva van permetre a les visitants retallar diferències, mentre el Solsona perdia una mica d'efectivitat. Al descans, el marcador ja s'havia ajustat fins al 32-28.
El tercer quart va mantenir una dinàmica similar, amb molta igualtat i tensió. Algunes interrupcions del joc i decisions polèmiques van afectar la fluïdesa i la concentració, i el partit va arribar al final del tercer període amb un ajustat 47-45.
L'últim quart va ser d'alt voltatge. Les solsonines van tornar a fer un pas endavant i, a falta de dos minuts, dominaven el marcador per 57-52. Tot i això, les visitants van igualar el partit a 57 quan quedaven només pocs segons. En l'última acció del duel, les olesanes van trobar l'encert i van anotar la cistella que els va donar la victòria per 57-59.
Una derrota cruel pel desenllaç que no amaga, però, la bona feina feta durant molts minuts. Un d'aquells partits que fan mal, però que han de servir d'aprenentatge i empenta per continuar treballant i creixent com a equip.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Pardinyes 61-69 CB Solsona
(9-19 / 28-37 / 49-57 / 61-69)
El sots-20 del Solsona resisteix a Pardinyes i s'endú una victòria treballada (61-69)
El cap de setmana passat els solsonins van aconseguir una valuosa victòria a la pista del CB Pardinyes en un partit amb dues meitats ben diferenciades. Els visitants van imposar el seu ritme durant els primers vint minuts, mentre que els locals van reaccionar amb força a la represa, aprofitant la seva clara superioritat física.
El Solsona va sortir molt concentrat i amb les idees clares, i va dominar el joc en el primer quart gràcies a una bona circulació de pilota i un bon encert en atac. Aquesta dinàmica es va mantenir al segon període, en què els visitants van saber castigar les errades defensives del Pardinyes i van arribar al descans amb un avantatge merescut.
A la segona part, però, el guió va canviar. Els lleidatans va incrementar la intensitat defensiva i va començar a imposar el seu físic sota cistella, van generar segones opcions i van provocar faltes constants. Aquest domini físic els va permetre retallar diferències i posar pressió als taronja-i-negres, que van veure com el seu avantatge s'anava escurçant progressivament.
Malgrat l'empenta local, el Pardinyes no va acabar de culminar la remuntada. El CB Solsona va saber gestionar els minuts finals amb serenor, va trobar bones decisions en atac i va mantenir el cap fred en els moments clau per segellar el triomf. Amb aquesta victòria, els solsonins demostren solidesa i capacitat de resistència en una pista complicada.
Aquesta setmana el sots-20 té doble jornada: divendres contra el Reus i diumenge al vespre contra un rival directe en la classificació, l'UB Llefià.
JÚNIOR FEMENÍ
El júnior femení del CB Solsona reacciona i s'endú una victòria treballada davant el Sant Pere Terrassa (58-53)
Dissabte passat, el júnior femení del CB Solsona va aconseguir a casa una victòria molt treballada contra el Sant Pere Terrassa per 58 a 53, en un partit que va exigir paciència, caràcter i una gran lectura dels moments clau.
L'inici no va ser bo per a les solsonines, que van trigar a entrar en el partit. Les visitants, en canvi, van sortir amb molta intensitat i agressivitat, i van aprofitar les imprecisions locals per agafar avantatge ràpidament. Al final del primer quart, el marcador reflectia un 13 a 19 favorable a les terrassenques.
Al segon període, el Solsona va fer un pas endavant en defensa. L'augment d'intensitat va començar a incomodar els atacs visitants i va permetre a les locals retallar diferències fins a arribar al descans amb el partit totalment obert (27 a 28).
La sortida del tercer quart va ser determinant. Amb una pressió molt intensa i un joc molt més decidit, les jugadores del Solsona van capgirar el marcador amb un parcial de 15 a 4, i es van situar deu punts per davant (42 a 32). El Sant Pere Terrassa, però, no va abaixar els braços i, incrementant també l'agressivitat defensiva, va aconseguir reduir la diferència fins al 48 a 42 al penúltim parcial.
L'últim període va ser un intercanvi constant de cistelles, les visitants intentaven apropar-se al marcador i el Solsona que va saber jugar amb cap. Les locals van gestionar bé els moments de partit, van mantenir la calma i van buscar sempre les millors opcions per conservar l'avantatge i assegurar una victòria merescuda per 58 a 53.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Solsona 69-44 Pia Sabadell C
Dissabte passat els solsonins van rebre la visita del Bàsquet Pia de Sabadell en la desena jornada de lliga. Els primers minuts de l'equip local van ser fluixos: sense circulació de pilota en atac, i tous en defensa, van permetre un parcial inicial de 0 a 8.
Tot i així, quan els taronges van connectar amb el partit, van poder imposar el seu ritme de joc, actius en defensa i sortint ràpid al contraatac, fins a capgirar el marcador en només 2 minuts. Poc a poc, la superioritat de l'equip local s'imposava i la distància en el marcador augmentava fins al 36 a 18 a la mitja part.
En el tercer període, el Solsona va seguir controlant el ritme del partit, però la manca d'encert no va permetre materialitzar les bones ocasions generades, amb un 56 a 32 al final del quart. El darrer període va ser de tràmit, un intercanvi de cistelles entre ambdós conjunts fins al 69 a 44 final.
Victòria còmoda dels solsonins, que van poder recuperar sensacions després de les últimes derrotes. Cal destacar diverses jugades col·lectives, en què es va circular la pilota ràpidament per trobar llançaments alliberats. Aquest és el camí!
INFANTIL FEMENÍ
CB Solsona 73-59 Club Natació Terrassa A
Partit a casa de l'infantil femení, diumenge a la tarda, contra les segones classificades amb una actuació brillant de les locals, que van aconseguir un victòria molt merescuda.
L'inici del matx va ser bastant igualat i, tot i que les visitants van començar manant al marcador, les solsonines no es van fer enrere i van donar-li la volta a base d'una bona defensa i atacs amb criteri. El segon quart va ser el pitjor per a les taronja-i-negres. No van estar al mateix nivell mental que al primer quart i van començar a perdre pilotes absurdes. La defensa a tot camp de les visitants va fer mal i es va notar un cert esgotament físic de les locals. Per sort, les jugadores de la banqueta que van sortir van prémer l'accelerador i es va arribar a la mitja part amb avantatge (18-20).
Després del descans, les solsonines van sortit ben concentrades, van tornar a pressionar en defensa i, gràcies a això, van aconseguir uns bons contraatacs fins a acabar amb cistella que va permetre estirar l'avantatge fins als 10 punts. L'equip rival no tenia resposta i les de casa no van abaixar el ritme i van estirar l'avantatge fins els 15 punts (18-13).
L'últim quart va ser una continuació del tercer i la defensa solsonina no va permetre en cap moment que les visitants s'apropessin al marcador. Bons atacs, tirs exteriors ben executats i contraatacs ràpids van fer que el marcador s'enfilés fins els 20 punts. L'equip va acabar jugant amb totes les jugadores de primer any contra un rival on gairebé totes eren de segon, i van demostrar la bona evolució de totes les jugadores durant la temporada (18-14).
Partit per enorgullir-se de la feina ben feta durant els entrenaments, de l'esforç i lactitud que totes les jugadores han dipositat a la pista i d'haver guanyat clarament un rival que ens va escombrar a la seva pista.
CISTELLA BAIXA
MINI MASCULÍ
CB Solsona 34-72 CB Súria
El mini masculí del Solsona va jugar a casa dissabte contra el CB Súria. El partit va començar amb un marcador favorable als visitants, que arribaven al final del primer període amb un 0-6.
El Solsona va pagar molt cars les males passades, que van provocar nombroses pèrdues de pilota i van facilitar cistelles fàcils dels suriencs. A això s'hi va sumar una defensa poc intensa, amb dificultats per frenar els jugadors contraris, que van anar ampliant les diferències quart rere quart.
En atac, els taronges tampoc van estar encertats, amb tirs precipitats i poca selecció de llançaments, fet que va impedir agafar ritme ofensiu i donar continuïtat al joc. Tot i l'esforç i les ganes dels jugadors locals, la manca dordre i concentració va acabar decantant clarament el partit a favor dels visitants.
PREMINI
CB Solsona 19-69 La Salle Manresa B
El CB Solsona va disputar dissabte passat un partit complicat contra La Salle Manresa B, amb un resultat final de 19-69. Els taronja-i-negres van tenir moltes dificultats, sobretot per la comunicació en defensa i els errors en atac, que van facilitar al rival tenir un ritme molt alt des del primer període.
Tot i això, els jugadors del Solsona no van deixar de lluitar en cap moment. Van intentar aplicar el que treballen als entrenaments i, malgrat les dificultats, van seguir esforçant-se. Els manresans van mostrar un nivell molt superior, amb més intensitat i encert, cosa que va marcar clarament la diferència al marcador.
Malgrat el resultat, el partit ha de servir com a aprenentatge per continuar millorant, especialment en aspectes com la comunicació, la concentració i el joc en equip. Cal seguir treballant i mantenir l'actitud de lluita mostrada.
https://www.dropbox.com/scl/fo/vol0ib3eqcbvyhocszrvj/AF3lPruTg7bB0tGTThn1tvA?rlkey=d374lxz3brfs3iwjmxqxcitc2&e=1&dl=0