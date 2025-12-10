La crònica del partit del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SOTS-20 MASCULÍ
Bàsquet Esplugues 56-77 CB Solsona
El cap de setmana passat el sots-20 va ser l'únic equip del CB Solsona amb partit. Divendres al vespre va sumar una victòria important a la pista del Bàsquet Esplugues (56-77), en un duel que, malgrat l'ampli resultat final, no va ser gens plàcid per als solsonins. Els locals, cuers de la categoria, van plantejar una defensa zonal durant els 40 minuts que va incomodar els visitants, especialment en un inici on la manca d'intensitat i l'escàs encert exterior van marcar el ritme.
L'Esplugues, sabedor de les seves necessitats, va sortir molt concentrat i va mantenir-se dins del partit durant bona part del primer temps. El primer parcial (15-26) ja mostrava una lleugera superioritat solsonina, però també evidenciava que la defensa zonal local posava dificultats constants en la circulació de pilota.
Al segon quart, els problemes perimetrals dels taronja-i-negre van continuar. Els locals, a base d'ordre i paciència, van aprofitar desconnexions defensives visitants i van retallar diferències fins al 29-38 del descans. Les lesions, un maldecap recurrent per al CB Solsona aquesta temporada, tornaven a aparèixer.
A la represa, el partit encara estava obert (47-53 al final del tercer període). Els solsonins no trobaven fluïdesa en el llançament exterior i l'Esplugues seguia viu gràcies a la seva zona estàtica i a un ritme de joc que li convenia.
Però va ser al darrer quart quan el talent i la profunditat del CB Solsona van acabar trencant el partit. Un parcial demolidor i una pujada clara d'intensitat defensiva van permetre recuperar pilotes, córrer al contraatac i, finalment, obrir una escletxa irrecuperable. El 56-77 final reflecteix millor els minuts de domini visitant que no pas l'equilibri que va tenir el duel durant la part intermèdia del partit on els locals es van endur el parcials.
Amb aquesta victòria, els solsonins se situen a la part noble de la classificació amb un balanç positiu, es mantenen entre els equips capdavanters i, sobretot, amb molt marge de millora un cop es recuperin les baixes i l'equip consolidi ritmes i automatismes. Triomf necessari, solvent i que dona continuïtat a una bona línia competitiva.